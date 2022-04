INFORME: Los Lakers han decidido el futuro de Anthony Davis: ¿Se va?

La temporada de los Los Angeles Lakers llegará pronto a su fin, lo que podría ser lo mejor. El equipo necesita terminar la temporada y comenzar a hacer cambios importantes. Prolongarlo más solo retrasaría lo inevitable. Si bien está claro que se deben realizar cambios, queda por ver exactamente qué cambios se llevarán a cabo.

Obviamente, necesitan deshacerse de Russell Westbrook, pero eso no arreglará al equipo de la noche a la mañana. Ha habido especulaciones de que Anthony Davis está en la mira. Después de jugar de manera espectacular en su primera temporada con los Lakers, que terminó con un campeonato, ha sumado campañas deslucidas consecutivas debido a lesiones. En lugar de reemplazar a LeBron James como la opción número 1, ha retrocedido.

Los Ángeles podría considerar traspasarlo y tratar de obtener un botín a cambio antes de que pierda todo su valor. Eso es poco probable que suceda. Según Jake Fischer, de Bleacher Report, los Lakers no tienen intención alguna de considerar traspasar a Davis:

Los Ángeles estará limitado para hacer cambios fuera del cuerpo técnico. Si bien algunos ejecutivos rivales en la liga se han preguntado sobre la voluntad de los Lakers de discutir el traspaso del alero All-Star Anthony Davis en esta offseason, varias fuentes con conocimiento de la situación refutaron que esa opción sea seriamente considerada por los directivos de Los Angeles. A pesar de la batalla de Davis con sus lesiones en las últimas dos temporadas, los Lakers aún tienen fe en que una unión saludable entre Davis y LeBron James pueda competir por el campeonato como lo hizo en 2020.





Play



HIGHLIGHTS | Anthony Davis (28 pts, 9 reb, 8 ast, 3 blk) vs Denver Nuggets Subscribe for the latest Lakers' content: youtube.com/channel/UC8CSt-oVqy8pUAoKSApTxQw Follow us on Facebook: facebook.com/lakers Follow us on Instagram: instagram.com/lakers/ Follow us on Twitter: twitter.com/Lakers Get the Lakers app: nba.com/lakers/multimedia… 2022-04-03T22:55:16Z

Es muy pronto para cambiar a Davis

Es fácil olvidar que el campeonato más reciente de los Lakers se dio hace menos de dos años. Davis y LeBron formaron el dúo más emocionante de la NBA y parecía que se estaba gestando una posible dinastía. La temporada pasada no salió según lo planeado ya que las dos superestrellas se lesionaron. Sin embargo, el equipo parecía contendiente cuando estaban sanos. Tenían una ventaja de 2-1 sobre los Phoenix Suns en la primera ronda de los playoffs antes de que Davis se lesionara nuevamente.

Si Davis puede descubrir cómo hacer que su cuerpo esté bien esta offseason, debería volver a estar en forma. Dos malos años seguidos deberían ponerlo sobre aviso. Otra temporada mediocre podría dañar seriamente su carrera en el futuro. Se merece otro año para cambiar las cosas. Si vacila, es hora de considerar un gran cambio.

¿Podrán los Lakers arreglar este lío?

El traspaso de Russell Westbrook en la última offseason podría convertirse en uno de los mayores errores en la historia de la NBA. Este equipo de los Lakers con DeMar DeRozan, Kentavious Caldwell-Pope y Alex Caruso sería infinitamente mejor. Eso no quiere decir que sea una garantía de que esos tres jugadores serían jugadores de los Lakers si el intercambio de Westbrook no hubiera ocurrido, pero habría sido mucho más posible.

Si Rob Pelinka es retenido como vicepresidente de operaciones de baloncesto, tendrá una tarea monumental esta offseason. Con recursos limitados, ¿cómo podría arreglar esta plantilla? La primera orden del día es terminar el contrato de Westbrook. Quizás los Indiana Pacers estarían interesados ​​en un traspaso que podría incluir a Malcolm Brogdon. Una vez que se saquen de encima ese contrato, tendrán que hacer un mejor trabajo en el armado de la plantilla. Menos veteranos envejecidos y más jugadores jóvenes con potencial defensivo. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero Pelinka se metió en este lío y ahora necesita arreglarlo.

LEER MÁS: Una ex promesa de los Knicks, estrella de la Euroliga firma con rival