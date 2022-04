Una ex promesa de los Knicks, estrella de la Euroliga firma con rival

Puede que los New York Knicks no hayan cumplido con las elevadas expectativas generadas tras la increíble segunda mitad de su carrera por el campeonato en 2020-21, pero el juego más reciente del club ofrece al menos alguna esperanza para el futuro.

New York ha ganado 10 de sus últimos 16 enfrentamientos, a pesar de que tanto Derrick Rose como Julius Randle parecen haber jugado sus últimos partidos esta temporada. Asimismo, los jóvenes del equipo han mostrado destellos de su potencial.

El cambio plantea la pregunta: ¿de qué serían capaces los Knicks en el futuro si pueden encontrar a alguien (¡cualquiera!) para dirigir a las jóvenes promesas?

Claramente, el equipo perdió una valiosa oportunidad con la contratación de Kemba Walker. Sin embargo, Leon Rose y su grupo de consejeros también pueden haberse equivocado al permitir que otro base se fuera.

En concreto, el basquetbolista argentino Luca Vildoza, quien apunta a incorporarse a uno de los mejores equipos de la Asociación.





Según un informe de Adrian Wojnarowski de ESPN, Vildoza llegó a un acuerdo con el campeón defensor, los Bucks. Además de hacerlo participar en los playoffs de Milwaukee, se dice que el contrato se extenderá hasta la temporada 2022-23.

Claramente, los Bucks tienen un cierto nivel de confianza en su capacidad para convertirse en líder de un equipo de la NBA si están dispuestos a asumir semejante compromiso con él. Y, si ese es el caso, uno tiene que preguntarse si los Knicks hicieron lo correcto al no conservarlo.

Nueva York había firmado con el base de 6 pies y 3 pulgadas por cuatro años y $13,6 millones la primavera pasada. Sin embargo, sufrió una lesión en el tobillo derecho durante la liga de verano, lo que finalmente terminó en líquido en el pie y cirugía.

En lugar de mantenerlo en la plantilla mientras se rehabilitaba, los Knicks optaron por romper los lazos.

“Tienes que tomar decisiones sobre la lista en esta época del año, por lo que la disponibilidad representa una gran parte”, dijo el entrenador de los Knicks, Thibodeau, en ese momento, a través del New York Post. “Y sentimos que los muchachos que están aquí, esos son los que están luchando por el último lugar. Pero es un buen jugador y le deseamos lo mejor.”

Vildoza se destacó en la Euroliga

Es posible que el jugador de 26 años no cuente con experiencia en la NBA, pero definitivamente no es un novato. Jugando para el equipo español Saski Baskonia, el mismo club del que los Knicks una vez sacaron a Pablo Prigioni, Vildoza obtuvo un campeonato ACB en 2020 y también fue nombrado MVP de las Finales por su desempeño.

La temporada pasada disputó 62 partidos con el conjunto de Vitoria-Gasteiz, promediando un total de 10,6 puntos, 3,5 asistencias y 1,6 robos. También concretó el 37,6% de sus intentos de triples.

Mike Vorkunov del Athletic una vez lo calificó como “un pasador hábil, que puede crear jugadas destacadas”.

