Rob Gronkowski revela su indecisión acerca de volver a jugar: ¿Regresará?

Cuando Rob Gronkowski jugó al fútbol americano en un evento de caridad reciente, tuvo que lanzar el balón en vez de atraparlo.

Gronkowski, quién jugó para los Tampa Bay Buccaneers en las últimas dos temporadas, quiso lanzar en vez de recibir quiere evitar la tentación si decide no volver a jugar. Dijo que “no está listo para comprometerse” a jugar otra temporada durante una entrevista con TMZ News el martes 5 de abril.

“Sabía que si empezaba a atrapar algunos pases que mi cabeza iba a decirme: ‘Diablos, tengo que volver a jugar este deporte’”, Gronkowski le dijo a TMZ Sports.

Gronkowski, de 32 años, sigue siendo agente libre, y su situación se mantiene incierta a pesar del retorno de su compañero de siempre, Tom Brady, a los Bucs. Según el agente de Gronkowski, Drew Rosenhaus, via JoeBucsFan.com, los Bucs aún no están listos para ofrecerle un contrato.

“En este momento no estoy listo para volver a jugar”, Gronkowski le dijo a TMZ Sports. “No estoy listo para comprometerme a jugar a este deporte”.

Inicialmente, Gronkowski les había dicho a los medios el 24 de enero que iba a necesitar evaluar su situación después de la temporada, que finalizó el 23 de enero luego de una derrota divisional. Insinuó que quería volver, pero en la entrevista del martes confirmó la afirmación reciente de Rosenhaus, a través de Rick Stroud, del Tampa Bay Times, que Gronkowski aún sigue indeciso.

Las lesiones volvieron a darle problemas a Gronkowski en 2021 ya que se rompió las costillas, se perforó el pulmón y se lesionó la espalda. En total, se perdió cinco partidos. Su carrera con los Patriots estuvo plagada por lesiones durante nueve años, lo que lo llevó a retirarse en 2019 antes de sumarse a Brady en los Bucs.

“Incluso después de los 30, no se puede bajar el ritmo y solo dar el 50%, porque vas a estar fuera de sintonía y vas a terminar quedándote fuera nuevamente”, Gronkowski le dijo a TMZ Sports. “Hay que estar dedicado por completo. No estoy listo para hacer eso todavía, no voy a firmar un contrato si no estoy totalmente listo”.

Gronkowski sorprendido por la vuelta de Brady

Gronkowski dijo que le sorprendió que Brady, quien se retiró el 1ro de febrero para luego cambiar de opinión el 13 de marzo, volviera tan rápido. Hubo mucha especulación acerca de que Gronkowski iba a volver a los Bucs debido a la vuelta de Brady.

“Fue increíble que se haya retirado. Sabía que iba a volver, pero no sabía que lo iba a hacer este año para ser sincero”, Gronkowski le dijo a TMZ Sports el lunes. “Pensé que iba a volver en un año y que ahora iba a pasar tiempo con su familia -y estoy seguro de que lo está haciendo”.

“La offseason es muy larga”, añadió Gronkowski. “Así que debe haber pensado, ´debo volver a jugar. Solo han pasado dos meses y ya estoy listo para volver a jugar´. No pensé que iba a ser tan rápido. Pero estoy contento de que haya sido así. Aún no está acabado, amigo. El tipo tiene 44 años, pero cuando está en el campo de juego parece de 23.

Los Bucs necesitarán un ala cerrada si Gronk se retira

Si Brady no le va a lanzar pases a Gronkowski en el otoño, los Bucs deberán buscar un nuevo ala cerrada. Lo dejaron irse a O.J. Howard como agente libre, y solo queda Cameron Brate entre los alas cerradas que jugaron significativamente en 2021.

Tampa Bay podría sumar a un ala cerrada a través de la agencia libre o mediante el draft si Gronkowski no vuelve.

