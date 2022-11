¡BOMBA! Periodista mexicano confirma escándalo que hunde a Chicharito Hernández

A tan sólo nueve días para que comience el Mundial Qatar 2022, un periodista mexicano reveló el escandaloso motivo por el cual Javier “Chicharito” Hernández no fue convocado por Gerardo “Tata” Martino para integrar la nómina de 26 futbolistas de México que disputarán el certamen de selecciones.

José Ramón Fernández, prestigioso periodista de ESPN, brindó un extenso e interesante reportaje durante el cual aseguró que Hernández, actual jugador de Los Angeles Galaxy, llevó “dos prostitutas” a un hotel en el que concentraba el “Tri” durante la gira por Nueva York y San Antonio.

“Chicharito, pues… textual, nos confesó el Tata. ´¿Qué pasó con Chicharito?. Metió dos prostitutas en un viaje a Nueva York y San Antonio, y se acabó. El grupo lo rechazó porque comprometió a los futbolistas con sus mujeres: ´¡¿cómo?! ¡hicieron una orgía!´, lo típico”, explicó Fernández, en diálogo con Proceso.

Al escuchar esa versión, la periodista Beatriz Pereyra, quien estuvo a cargo de la entrevista, indagó : “¿Chicharito comprometió las relaciones de pareja de sus compañeros?”. Y sin titubear, Fernández respondió: “Hubo un grupo que se opuso inmediatamente a eso. Chicharito no supo pedir disculpas a tiempo. Martino habló con él, Chicharito negó todo”.

“Chicharito” Hernández habría tenido un cómplice que trabajaba cerca del “Tri”

La situación, conocida pero nunca confirmada por los protagonistas, tuvo lugar en la doble jornada de amistosos que México jugó ante Estados Unidos en el MetLife de Nueva York, el 6 de septiembre de 2019, y ante Argentina, selección contra la que perdió 4-0 cuatro días después en el Alamodome de San Antonio.

De acuerdo a las versiones que circularon al respecto, “Chicharito” le habría pedido a una persona que trabajaba para la logística del seleccionado mexicano que suele encargarse de los boletos aéreos y el hospedaje de dos mujeres que compartieron vuelos y hoteles con la delegación.

Fernández cuestionó a las autoridades del fútbol mexicano por “haberle rogado dos veces” a Carlos Vela para que vuelva al seleccionado

Durante otro tramo de la entrevista con Proceso, Fernández cuestionó severamente a la directiva de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por “haberle rogado dos veces” a Carlos Vela, quien después de Rusia 2018 anunció que nunca volvería a vestir la camiseta del “Tri”.

“Le rogaron hasta el último instante a Vela, a un futbolista que ha dicho: ‘no quiero ir’. Te ves mal como Federación”, opinó el periodista.

Por otro lado, Fernández consideró que “El Tata” Martino no es crítico con el trabajo que realizó como seleccionador nacional, pues le planteó que haber perdido tres veces frente a Estados Unidos fue muy doloroso para el fanático mexicano.

“u trabajo dista de lo que esperaba el mexicano. Tres perdidos con Estados Unidos y no le gustó (que se lo dijeran). ‘Eres el único técnico que ha pedido tres veces en un año con Estados Unidos, eres argentino y no sabes lo que le duele al mexicano perder con Estados Unidos en el futbol. Canadá nos pasó por encima en el Azteca. Dice que jugó bien la Nations League, pero no ganó. No fue crítico”, criticó el prestigioso cronista que cubrirá su 12° Mundial de la FIFA.

México integra el Grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022, junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia. El debut del “Tri” será el próximo martes 22 de noviembre ante el seleccionado europeo, cuya principal figura es el temible goleador Robert Lewandowski.

