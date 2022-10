Lionel Messi revela sus candidatos para ganar el Mundial Qatar 2022: ¿Qué países eligió?

A tan sólo un mes para que dé inicio la Copa del Mundo FIFA Qatar 2022, las entrevistas a quienes serán los protagonistas del certamen son moneda corriente en los principales medios deportivos del mundo. En este contexto, DirecTV Sports dio a conocer un adelanto del exclusivo mano a mano que realizó con Lionel Messi, quien a lo largo de la entrevista, entre otras cosas, dio sus candidatos para consagrarse campeón el próximo 18 de diciembre en Doha.

Si bien existe una enorme expectativa por lo que puede realizar la Selección Argentina en el Mundial, debido a que viene mostrando actuaciones interesantes y llega al torneo de selecciones con un invicto de 35 partidos, Messi se inclinó por otros seleccionados cuando le consultaron por el posible campeón.

“Hoy por hoy, las candidatas son las grandes selecciones. Hablamos de Alemania, Brasil, Francia, Inglaterra, España. Si me tengo que quedar con dos, Brasil y Francia son las grandes candidatas para este Mundial”, subrayó “La Pulga”, en un tramo del reportaje que le hizo el periodista y relator Pablo Giralt, y que se emitirá este jueves 20 de octubre ,desde las 20:30 -hora de Argentina-, por DIRECTV Sports (610 y 1610 HD).

Desde París, donde arribó a mediados de 2021 cuando se incorporó al París Saint-Germain, el rosarino de 35 años valoró al seleccionado galo, actual campeón del mundo: “Francia, más allá de haber quedado eliminada en la última Eurocopa, tiene unos jugadores impresionantes. Tiene la idea muy clara y el mismo entrenador”.

Amén de su elección, Messi es consciente de la dificultad que representa mantener la tranquilidad para el pueblo argentino frente a lo que seguramente, según comunicó en otro reportaje dado a conocer días atrás por ESPN, sea su último Mundial con la albiceleste. “Para nosotros, los argentinos, es difícil estar tranquilos. Siempre somos los mejores, siempre somos los candidatos y, muchas veces, no fue así”, admitió.

“Un mundial es muy difícil. Se tienen que dar muchísimas cosas. Hay muchas selecciones que quieren lo mismo que nosotros y si nosotros estamos bien, hay muchas que están mejor”, sostuvo el máximo goleador histórico del seleccionado argentino, con 90 goles hasta el momento.

Elogios de Messi al entrenador Lionel Scaloni

Durante otro tramo de la entrevista para DirecTV Sports, Messi reconoció el trabajo realizado por Lionel Scaloni durante todo el proceso mundialista, en el cual apostó por nombres que en su momento no estaban ligados al seleccionado argentino y cambió el aire de un equipo que necesitaba resultados y envión anímico.

“Fue una pieza fundamental para que este grupo sea lo que es”, señaló Messi sobre el entrenador albiceleste.

Cabe recordar que Scaloni se hizo cargo del seleccionado mayor de Argentina después del Mundial Rusia 2018, en el que la albiceleste quedó eliminada en octavos de final por la Francia de Kylian Mbappé y compañía.

Con toda la responsabilidad que significa dicha misión, Scaloni no titubeó en ninguna convocatoria, trabajó con el respaldo de la plantilla y obtuvo una Copa América frente ni más ni menos que a Brasil, el rival histórico de Argentina, y en el mismísimo estadio Maracaná.

Cabe recordar que en medio de la gira por Estados Unidos, donde Argentina jugó sendos amistosos ante Honduras y Jamaica, Scaloni renovó su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por otros cuatro años -hasta el Mundial 2026-, sin importar lo que ocurra en Qatar.

La declaración de Leo Messi que encendió las alarmas en Argentina: ¿Qatar 2022 Será su último Mundial?

Durante un mano a mano exclusivo con el periodista Sebastián “Pollo” Vignolo en el ciclo de entrevistas “En primera persona”, que se emite por el canal Star +, la figura del Paris Saint Germain reconoció que el Mundial de Qatar podría ser su última presentación en una Copa del Mundo.

“No sé si somos los grandes candidatos pero Argentina de por sí es candidata siempre por historia, por lo que significa. Más ahora en el momento que llegamos. Pero no somos los máximos favoritos me parece a mí. Hay otras selecciones que están por encima de nosotros hoy por hoy, pero estamos muy cerquita”, analizó Messi durante la charla citada por Infobae.

Sin embargo, ante la consulta del periodista sobre si será su último Mundial, el astro argentino respondió: “Sí, seguramente sí”.

Lógicamente, la afirmación de Messi no pasa desapercibida para ningún amante del fútbol. El ex FC Barcelona, a sus 35 años, podría brindar su última función mundialista dentro de un mes y medio, lo cual marcará un antes y un después en la historia del deporte. “Voy contando los días para el Mundial. Hay un poco de ansiedad y nervios al mismo tiempo. Querer que sea ya y los nervios de ya estamos ahí, qué va a pasar. Es el último, cómo nos va a ir. No vemos la hora que llegue y por el otro está el cagazo de querer que nos vaya bien”, comentó durante el reportaje.

