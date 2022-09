Estrella de México se pierde el Mundial por escándalo con prostitutas, fiestas y alcohol

Es un hecho. Por decisión de Gerardo Martino, entrenador del seleccionado mexicano de fútbol, Javier “Chicharito” Hernández quedó marginado de los futbolistas que baraja el entrenador para conformar la nómina de 26 citados que disputarán el Mundial Qatar 2022. Lo mismo ocurre con Carlos Vela, quien no manifestó su voluntad de volver a ser convocado al “Tri” y tendrá que ver la Copa del Mundo por televisión.

Martino, de 59 años, anunció las bajas de Hernández y Vela este martes, durante una conferencia de prensa previa al duelo amistoso frente a Perú, que se disputará el próximo sábado en el Rose Bowl de Pasadena, California.

🇲🇽 Martino confirma que llevará a #Qatar2022 a tres delanteros y descarta a Vela y Chicharito 🆚 México juega con dos amistosos en los próximos días: este sábado contra Perú en Pasadena y el próximo martes contra Colombia en Santa Clara.#Qatar2022 pic.twitter.com/nuFYU5SZf4 — EFE Deportes (@EFEdeportes) September 21, 2022

En cuanto a “Chicharito” Hernández, exjugador de Manchester United y West Ham en la Premier League inglesa, Martino dijo que se inclinó por “otros centrodelanteros”, a pesar de que con su decisión margina al máximo goleador histórico de México. Según precisa TUDN, Héctor Jiménez (Wolves) y Santiago Giménez (Feyenoord), Henry Martin (Club América) y Rogelio Funes Mori (Monterrey) hoy en día tienen prioridad para integrar el ataque.

Hernández disputó cuatro Copas del Mundo consecutivas con el “Tri”, y es el máximo goleador histórico del equipo con 52 tantos en 109 presencias. La última aparición para su país fue en septiembre de 2019, durante un amistoso frente a Estados Unidos.

🇲🇽⁉️🎬 ¿No tiene sitio en la selección entonces? El gol de película de @CH14_ anoche con @LAGalaxy_Es, que luchan por puestos de playoff en la #MLS pic.twitter.com/EhTKerxoe9 — MARCA (@marca) September 18, 2022

En la campaña 2022 de la MLS, “Chicharito” ya convirtió 15 goles para LA Galaxy, equipo al que se unió en 2020 como Jugador Franquicia.

Carlos Vela también se perderá el Mundial Qatar 2022

Por el lado de Vela, la situación no cambió con el paso del tiempo. El actual artillero de Los Angeles FC, de la MLS estadounidense, nunca se comunicó con Martino para manifestar sus ganas de regresar a la selección, y el entrenador argentino tampoco le solicitó su vuelta.

“Carlos Vela hace tres años y medio me comunicó que prefería no ser convocado, eso no cambió”, manifestó este martes el DT.

Vela, de 33 años, acumula dos Mundiales con México, y lució la camiseta verde por última vez en los octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018, fase en la que El Tri cayó ante Brasil.

Apodado “El Artillero”, suma 19 goles en 72 apariciones.

México afronta la recta final de su preparación para afrontar la dura fase de grupos que le tocó en el sorteo del Mundial

Las declaraciones de “Tata” Martino respecto a Vela y Hernández ocurre dos meses antes de que “El Tri” comience a competir en el Grupo C de Qatar 2022, junto con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

Para llegar de la mejor manera posible a la cita mundialista, el elenco mexicano jugará amistosos frente a Perú y Colombia, dos seleccionados sudamericanos que no lograron clasificarse a la Copa del Mundo. Mientras que el duelo ante el conjunto franjeado será el próximo sábado en California, dos días después será el turno de chocar ante el conjunto cafetero, también en la ciudad de Los Ángeles. Martino convocó a 31 futbolistas de cara a estos compromisos, y se supone que de esa lista saldrá la lista final de 26 citados a Qatar 2022.

🇲🇽 ¡México anuncia su lista de convocados para los juegos ante Colombia y Perú de la Fecha FIFA! ✅ Jiménez, Giménez, Martín y Funes Mori. ❌ Acevedo, Chicharito y Rodolfo Pizarro. https://t.co/LUVDfg1cJ2 pic.twitter.com/e9GFHbz553 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 13, 2022

Según TUDN, se espera que la plantilla de la selección de México cuente con Héctor Herrera (llegado durante el verano a Houston Dynamo FC, desde el Atlético de Madrid). El lateral de LA Galaxy Julian Araujo es otro jugador de la MLS que tendría posibilidades de entrar en la convocatoria.

LEER MÁS: Pep Guardiola se lleva el susto de su vida en las calles de Manchester – VIDEO

Sigue a AhoraMismo en Instagram