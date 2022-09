Shakira acaba con Piqué en primera entrevista tras separación

La artista colombiana Shakira acabó con con su ex pareja, Gerard Piqué en su primera entrevista tras separación. La estrella conversó con la edición estadounidense de la revista Elle y dio declaraciones explosivas que, sin ser particularmente explícitas, dejaron muy claro cuán dura es la situación que vive la artista y qué piensa del padre de sus hijos.

Además, Shakira no se midió a la hora de criticar la cobertura que su vida personal ha tenido sobre su vida y, lo que es más importante, en la salud mental de sus pequeños Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente.

Shakira se sinceró con Elle

“Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro y la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado”, expresó la colombiana en una de las partes en la que habló directamente del tema de su relación con Piqué y la situación actual.

Aunque parece reconocer que eso de la privacidad va a estar difícil con estas palabras:

“No hay un lugar donde pueda esconderme de los fotógrafos con mis hijos, excepto en mi propia casa. No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida” “El trato de la prensa ha sido muy difícil y muy invasivo para mis hijos.Ellos no merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en el colegio o perseguidos por paparazzi. Se merecen una vida normal. Me parece un circo total”. https://www.instagram.com/p/CgxY46OuM94/

Además confirmó que los pequeños son afectados por los comentarios que reciben de sus amigos y en el colegio de la situación.

Shakira fue lapidaria al hablar de su historia con Piqué

“Gerard quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacer eso en su lugar. Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene”.

En pocas palabras, lo sacrificó todo por él, mientras que él le pago mal. Afortunadamente, siente que valió la pena por los niños, pero muy fuerte.

Shakira habla de “Te Felicito” con Rauw Alejandro

Muchos de los fans de Shakira están convencidos de que su canción “Te Felicito” con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro fue una revelación anticipada de cómo estaba su relación con su ahora ex Gerard Piqué, quien ya ha oficializado su relación con su nueva novia Clara Chía y hasta vive con ella.

En la entrevista le preguntaron directamente sobre la canción, por la que ha recibido una nominación a los Latin Grammy de 2022, y ella se lanzó una de Juan Gabriel al decir que “solo puedo decir que todo lo que vivo está reflejado en mis letras, en los videos que hago”, dijo. Osea sí.