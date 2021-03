Celta de Vigo vs Real Madrid: Hora y cómo ver el Live Stream

El Real Madrid no quiere perder pisada en LaLiga y buscará los tres puntos en su visita al Celta de Vigo.

El conjunto dirigido por Zinedine Zidane marcha tercero en el campeonato local a 6 puntos del líder, Atlético de Madrid, conjunto con el que recientemente repartió puntos tras igualar 1-1.

“No hay que olvidar lo que hemos hecho hasta ahora, al revés. Queremos seguir haciendo las cosas bien. Es nuestro día a día. Será exigente ante un gran rival”, expresó Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al partido.

El regreso de Marcelo, la gran novedad de los convocados

El defensor brasileño es la nueva noticia en la lista de citados por el entrenador francés y se estima que pueda estar desde el arranque ante el RC Celta por el carril izquierdo y en una defensa conformada por tres centrales.

La lista completa:

Porteros: Courtois, Lunin y Altube.

Defensas: Militao, Sergio Ramos,Varane, Nacho, Marcelo y Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modri, Valverde e Isco.

Delanteros: Benzema, Asensio, Lucas V., Vini Jr., Rodrygo y Hugo Duro.

Se vuelve a ver las caras ante Liverpool en la Champions

El sorteo del viernes dio que el Real Madrid volverá a enfrentar al Liverpool, esta vez en los Cuartos de Final de la Champions League, la última vez que se habían enfrentado había sido en la final del máximo torneo continental 2017-2018.

“Sabemos las dificultades a este nivel. Será muy exigente, sobre todo en lo físico. Pero queda para eso. No me gusta decir si es un buen o mal sorteo, nunca”, expresó Zidane sobre la serie ante el gigante de la Premier League.

Klopp y el Madrid: "Cristiano no está, pero siguen Ramos, Kroos, Modric, Casemiro, Benzema…" https://t.co/riJg9PLy4i pic.twitter.com/kIIPzDOwrX — Luna Cervantes (@Luna_Cervantess) March 19, 2021

Mientras que Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, dijo: “Creo que es la primera vez que me enfrento a ellos cuando Cristiano no está; probablemente sea la primera vez desde que Bale no está allí. Pero obviamente Sergio Ramos todavía está ahí, Varane todavía está, Kroos todavía está, Modric todavía está, Casemiro todavía está,Carvajal todavía está, Benzema sigue ahí”.

