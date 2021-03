Barcelona vs Huesca: Hora y cómo ver el Live Stream

El FC Barcelona buscará los 3 puntos como local en el Camp Nou ante el Huesca para acortarle distancia al Atlético de Madrid en la pelea por LaLiga.

Los dirigidos por Ronald Koeman se encuentran a 7 puntos del líder y de conseguir un triunfo le acortarían la ventaja a 4, con muchas fechas por disputar.

“No me gusta hablar de otros equipos. Hemos de mirar a nosotros mismos. Hay que jugar mañana y ganar. Eso lo primero. A ellos ayer, por ejemplo, también les faltó efectividad, tuvo el partido para ganar y eso nos ha pasado a nosotros. Es un equipo fuertísimo y hemos de luchar hasta el final”, expresó Koeman sobre el presente del Atleti.

“No hay que reírse de los demás, primero empieza contigo y tenemos que ganar mañana. El equipo está metido, no por el resultado de los demás, si no por nosotros. Todos quieren estar y se nota en el campo, sobre todo la energía de los partidos. Es increíble cómo está el equipo físicamente si miras los datos. Hemos mejorado en el juego sin balón y mañana es también un partido complicado. Va último el Huesca, pero no es un partido fácil. Vendrá, jugará. presionará y hay que estar muy mentalizados”, sostuvo el DT.

Joan Laporta ordena al FC Barcelona

🎙️@SantiNollaMD "Giró había negociado una parte del aval, era un persona importante dentro de la Junta de Laporta" pic.twitter.com/P7E3dRpy1p — El Transistor (@ElTransistorOC) March 14, 2021

El presidente electo del club culé esta terminando de definir la nueva Junta que conformará, teniendo en cuenta la reciente renuncia de su elegido para manejar la economía del gigante español, Jaume Giró.

Según el diario Ara, el elegido para reemplazarlo será Eduard Romeu, vicepresidente de Audax. Su cargo tendrá una gran importancia para guiar al FC Barcelona ante uno de los grandes desafíos: el económico.

El Dortmund complica el pase de Haaland

El director deportivo de Borussia Dortmund, Michael Zorc, confesó que no se desprenderán con facilidad del atacante noruego, uno de los grandes objetivos del FC Barcelona para el próximo mercado de fichajes de verano.

💬🟡⚫ Michael Zorc aseguró que no ha visto nunca a ningún jugador como el noruegohttps://t.co/T5qUWyMDXf — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 14, 2021

Si algún día decide dejarnos, solo se lo plantearía por unos pocos equipos. Pero trataremos de retenerlo el máximo tiempo que podamos. No he visto a nadie como él”, expresó el dirigente del club alemán.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este lunes 15 de marzo desde las 4PM ET, 1PM PT.

BeIN SPORTS y beIN SPORTS en Español son dos de más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

Es un servicio de streaming que transmite eventos y canales deportivos online, en vivo y VOD. A través de una suscripción mensual podrás acceder al mejor contenido deportivo en tus pantallas y dispositivos favoritos.

El contenido de Fanatiz varía según tu ubicación geográfica. Dependiendo de ello, puedes acceder a ligas y canales deportivos como: LaLiga de España, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y más a través de beIN SPORTS; Superliga Argentina, Copa Argentina, TyC Sports Internacional, partidos de las ligas de Francia, Portugal, Perú, Colombia y Ecuador; RCN Nuestra Tele, Perú Mágico, Real Madrid TV, Sevilla TV y más. Recuerda chequear la disponibilidad en tu región antes de contratar el servicio.

Fanatiz brinda el precio más competitivo para disfrutar tus competencias favoritas. Tanto el precio como los contenidos disponibles varían según tu ubicación geográfica. Por eso te recordamos chequearlos antes de contratar el servicio.

Para suscribirte a Fanatiz

Sling TV ofrece varios paquetes y complementos diferentes, muchos de los cuales incluyen beIN SPORTS y/o beIN SPORTS en Español. Sling es el servicio de transmisión más barato con beIN Sports si planeas mantenerlo a largo plazo.

Los paquetes “Sling Orange + Sports Extra” (49 canales) y “Sling Blue + Sports Extra” (58 canales) incluyen beIn SPORTS y cada uno cuesta $30 durante el primer mes ($40 por mes después de eso):

Sling TV

El paquete “World Sports” (siete canales) incluye beIN SPORTS y cuesta $10 por mes o $60 por un año:

Sling TV World Sports

El paquete “Best of Spanish” (23 canales) incluye beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS Connect. Cuesta $10 por mes:

Sling TV Best of Spanish

Una vez registrado en Sling TV, puede ver una transmisión en vivo en su computadora a través del sitio web de Sling TV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Sling TV.

LEER MÁS: La oferta millonaria que Manchester City hará a Lionel Messi



Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook Sigue a AhoraMismo en Instagram