Barcelona vs Cádiz: Hora y cómo ver el Live Stream

El Barcelona quiere seguir con su buen presente en LaLiga y para eso buscará los tres puntos ante el Cádiz en el Camp Nou.

El equipo dirigido tácticamente por Ronald Koeman buscará cambiar la imagen tras la dura derrota 1-4 en condición de local ante el PSG por los Octavos de Final de la Champions League.

“Seguramente la segunda parte, sí. Hay que reconocer que han sido superiores. Han demostrado, sobre todo en la segunda parte, que tienen un equipo más completo que nosotros. Hay que aceptarlo y seguir mejorando. Sabemos que esto puede pasar. Este equipo está por delante de nosotros”, expresó el DT culé tras perder contra el equipo francés.

Koeman: "La segunda parte ha sido un baño de realidad" 💥#UCL pic.twitter.com/RQJ44diVkC — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) February 17, 2021

“¿Con ganas de seguir? Menos mal que soy una persona bastante honrada y recto. Acepto una derrota y vamos a trabajar. ¡Como que no tengo ganas de seguir! Acepto una derrota. Sé dónde estoy lo que tenemos que cambiar. Estamos intentándolo. No estamos al final del camino, sino a la mitad”, expresó sobre su continuidad.

Empieza a sonar el nombre de Xavi Hernández para el banquillo del FC Barcelona

En medio de la fuerte crisis que atraviesa el conjunto de la Ciudad Condal tras la seguidilla de malos resultados en la Champions League, el nombre de Xavi volvió a sonar fuerte para tomar las riendas del primer equipo.

📹 Xavi Hernández: "No me quiero esconder. Me gustaría entrenar al Barcelona". 🗣️ Así lo aseguró el actual técnico del Al-Sadd en el primer episodio de la serie de vídeos de la FIFA 'Living Football'. pic.twitter.com/6LDZItHlu4 — EFE Deportes (@EFEdeportes) February 16, 2021

“Y sí, ojalá, no me quiero esconder y me gustaría entrenar al Barcelona, pero siempre respetando al entrenador que hay ahora y al equipo, que están en plena competición”, aseguró el exmediocampista del club.

Y agregó: “Le deseo lo mejor al club, hay elecciones y veremos qué presidente sale. Pero claro que sí que es una ilusión entrenar al Barcelona”.

La escapada de Griezmann que molestó a todos los hinchas culé

Consumada la categórica derrota ante el Paris Saint-Germain, el astro galo partió rumbo al Aeropuerto de El Prat dejamdo la ciudad en la que actualmente reside, algo que se hizo viral y molestó mucho a los aficionados.

🇫🇷✈️ Griezmann, en el Aeropuerto Barcelona-El Prat tras la derrota ante el PSG ❌ El jugador no ha querido hacer declaraciones 📅 El Barça tiene dos días libres tras el partido ante el PSG 📹 @SantiOvalle pic.twitter.com/mDtT7uzZCO — El Larguero (@ellarguero) February 16, 2021

Y cuando se le preguntó el motivo, Griezmann contestó de manera antipática con un “Qué te importa a ti?” y la pregunta que se hacen todos es si estaremos viendo los últimos partidos del campeón del mundo con el blaugrana.

