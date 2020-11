Se acumulan las lesiones en el Barça antes del partido contra el Atlético

Los problemas de lesiones en el FC Barcelona aumentan antes del partido de La Liga del sábado contra el Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano.

Los catalanes confirmaron este miércoles que Sergio Busquets estará por fuera del terreno de juego por un problema de rodilla que sufrió luego de estar con la Selección de España.

El jugador del primer equipo, Sergio Busquets ha sido examinado por el equipo médico de servicios del club esta mañana y se ha confirmado el diagnóstico de un esguince del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda. Por tanto, el jugador no jugará este fin de semana, y la evolución de la lesión condicionará su disponibilidad.

El Barcelona tampoco contará con el central Ronald Araujo para el viajar a la capital española. El internacional uruguayo no se ha recuperado del todo de una lesión en el tendón de la corva sufrida en la victoria del Barça en la Liga de Campeones sobre la Juventus en octubre y no formará parte del equipo itinerante, según Javier Miguel de AS.

Aún no hay una fecha exacta para cuando Araujo podría regresar. El defensor, junto con su colega, el central Samuel Umtiti, todavía no ha regresado en pleno a entrenamientos, dejando al técnico Ronald Koeman sin poder contar en defensiva.

El Barça también tendrá que arreglárselas sin el joven delantero Ansu Fati para este partido. El joven de 18 años ha sido descartado por cuatro meses luego de ser sometido a una cirugía en un menisco desgarrado en su rodilla izquierda.

La defensa del Barça vs el Atlético

El técnico holandés podrá seleccionar a los centrales del primer equipo Gerard Piqué y Clement Lenglet para enfrentarse al Atlético de Madrid. Sin embargo, si alguno de los jugadores se lesionara antes del partido, Koeman tendría un verdadero dolor de cabeza sobre a quién poner a jugar en la defensa.

El centrocampista Frenkie de Jong ha jugado como central esta temporada, pero será más indispensable adelante con Busquets. Miralem Pjanic debería acompañar al holandés en el centro del campo.

Mientras tanto, Jordi Alba debería figurar en la izquierda de la defensa con Sergi Roberto o Sergiño Dest ocupando el puesto de lateral derecho. Marc-Andre ter Stegen seguirá en la portería tras volver de una lesión.

La defensa azulgrana debería enfrentarse a una dura prueba ante el Atlético, aunque parece poco probable que se enfrente a su excompañero Luis Suárez después de que dio positivo por Covid-19. Sin embargo, desconfiarán del Atlético Joao Félix, que tiene seis goles en sus últimas cuatro apariciones con el equipo de Diego Simeone.

¿Volverá Coutinho?

Puede que el Barça tenga que arreglárselas sin Busquets, Araujo y Fati, pero debería poder contar con Philippe Coutinho que viene de una lesión. El brasileño ha estado fuera desde del campo desde El Clásico, pero ha vuelto a entrenar y luce en buena forma.

Coutinho ha redoblado su recuperación y “estará listo” para el viaje a Madrid de este sábado siempre y cuando no sufra contratiempos en los entrenamientos de esta semana, según Sport.

El jugador de 28 años comenzó bien la temporada, con dos goles y dos asistencias en sus primeros cinco partidos, pero no tiene garantizado que comience en el once titular en el partido en el Wanda Metropolitano Stadium.

El nuevo fichaje Pedri ha entrado en el equipo e impresionado al Barcelona, anotando su primer gol en La Liga para el club la última vez contra el Real Betis. El joven de 17 años bien podría mantener su lugar en el once inicial para el partido del sábado.

El Barça llega al partido a seis puntos del Atlético de Madrid. Otra derrota de los catalanes los dejaría muy atrás de los rojiblancos y pondría una presión real sobre Koeman y sus hombres después de apenas ocho partidos en la temporada.

