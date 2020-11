NBA Draft 2020: ¿Cómo ver el live stream?

El futuro de la NBA estará en exhibición este martes por la noche cuando una de las ediciones más intrigantes del Draft de la NBA se realice virtualmente.

El Draft de la NBA comienza hoy a las 8:00 p.m. ET (pre-show a las 7:30 p.m. ET) y será televisado por ESPN. Pero si no tiene cable, aquí le damos algunas opciones de cómo ver una transmisión en vivo en línea de forma gratuita:

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 100 canales de TV en FuboTV, que puede usar de forma gratuita con una prueba de siete días aquí mismo:

Prueba gratis FuboTV TV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver el Draft de la NBA 2020 en vivo en la aplicación de FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV , iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de TV para mirarlo de esta manera, pero puede usar sus credenciales de FuboTV para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de almacenamiento DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 65 canales de TV en Vidgo, que puede usar de forma gratuita con una prueba de siete días:

Prueba gratis Vidgo

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver el Draft de la NBA 2020 en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad. o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de TV para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Vidgo para hacerlo.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que puede probar gratis con una prueba de siete días:

Prueba gratis Hulu con TV en vivo

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver el Draft de la NBA 2020 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de TV para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales ).

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 30 canales de televisión a través del paquete “Sling Orange” de Sling TV. Viene con una prueba gratuita de tres días, pero si lo omite, puede obtenerlo por $20 dólares durante el primer mes (normalmente cuesta $30 dólares) y obtener Showtime, Starz y Epix incluidos de forma gratuita:

Consigue Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el Draft de la NBA 2020 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de televisión para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 10 horas de DVR en la nube.

Previa NBA Draft 2020

Una semana agitada en la NBA se vuelve aún más ocupada a medida que llega el draft con un grupo intrigante de prospectos como el centro de atención. A diferencia del año pasado, cuando Zion Williamson fue la primera selección general, hay mucha incertidumbre en torno al primer puesto. De hecho, incluso hay rumores de que los Timberwolves podrían repartir la selección. Pero si Minnesota se queda, Anthony Edwards de Georgia es un candidato probable para la selección número uno.

“Las negociaciones comerciales todavía están muy en juego para esta selección, pero la mayoría de los equipos de la NBA ahora tienen la sensación de que Edwards es la selección probable si los Wolves se quedan”, dijo Jonathan Givony de ESPN. “Aporta un ajuste posicional con D’Angelo Russell y Karl-Anthony Towns, mientras que Wiseman y Ball se superpondrían con esos pilares de la franquicia”.

Si no es Edwards, podría ser LaMelo Ball, el tercer y más joven hermano de Ball. Su hermano Lonzo fue seleccionado por los Lakers con la selección general No.2 en 2017. LiAngelo Ball jugó en el ámbito universitario, brevemente, en UCLA antes de varias paradas, la última con Oklahoma City Blue de la NBA G League.

LaMelo ha tomado una ruta poco convencional hacia la consideración de la selección número uno, jugando en Lituania y Australia, pero está listo para su momento.

“Siento que soy el hombre adecuado para eso”, le dijo Ball a ESPN. “Como dije, siento que nací para todo esto, así que esa es mi respuesta.

“No veo nada de eso como presión”, dijo Ball. “Ser el pick No. 1 definitivamente tiene mucho, pero me alegro de haber nacido para eso”.

DRAFT COMPLETO

Primera ronda

1. Timberwolves

2. Warriors

3. Hornets

4. Bulls

5. Cavaliers

6. Hawks

7. Pistons

8. Knicks

9. Wizards

10. Suns

11. Spurs

12. Kings

13. Pelicans

14. Celtics (via Grizzlies)

15. Magic

16. Trail Blazers — traded to Rockets

17. Timberwolves (via Nets)

18. Mavericks

19. Nets

20. Heat

21. 76ers (via Thunder)

22. Nuggets (via Rockets)

23. Jazz

24. Bucks (via Pacers) — traded to Pelicans

25. Thunder (via Nuggets)

26. Celtics

27. Knicks (via Clippers)

28. Lakers — traded to Thunder

29. Raptors

30. Celtics (via Bucks)

Segunda ronda

31. Mavericks (via Warriors)

32. Hornets (via Cavaliers)

33. Timberwolves

34. 76ers (via Hawks)

35. Kings (via Pistons)

36. 76ers (via Knicks)

37. Wizards (via Bulls)

38. Knicks (via Hornets)

39. Pelicans (via Wizards)

40. Grizzlies (via Suns)

41. Spurs

42. Pelicans

43. Kings

44. Bulls (via Grizzlies)

45. Magic

46. Trail Blazers

47. Celtics (via Nets)

48. Warriors (via Mavericks)

49. 76ers

50. Hawks (via Heat)

51. Warriors (via Jazz)

52. Kings (via Rockets)

53. Thunder

54. Pacers

55. Nets (via Nuggets)

56. Hornets (via Celtics)

57. Clippers

58. 76ers (via Lakers)

59. Raptors

60. Pelicans (via Bucks)

También podría ocurrir una serie de intercambios en la noche del draft que podrían hacer que los jugadores establecidos de la NBA cambien de camiseta.

