Oficial: Canelo Álvarez se subirá al ring en diciembre

Por medio de un video en vivo en su cuenta de Instagram, Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirmó que se volverá a subirse a un ring de boxeo el próximo 19 de diciembre, para enfrentar al británico Callum Smith por el Título Mundial AMB versión Súper Mundial de las 168 libras. Luego de dar a conocer la primicia, instantáneamente, las redes sociales se llenaron por completo de tan importante noticia, pues el pugilista mexicano lleva más de un año sin subirse al cuadrilátero.

“Estamos contentos porque las cosas se han dado bien. Entre lo bueno y lo malo, gracias a Dios estamos aquí y vamos a anunciarles algo que es muy bueno para todos”, dijo en el directo.

Pero para llegar a concretar lo que sería la última pelea de este 2020 del ‘Canelo’, el tenido que experimentar situaciones no tan agradables. La última de ellas, fue la recordada demanda que interpuso ante los altos tribunales, Saúl Álvarez, en contra de DAZN y Golden Boy Promotions la promotora liderada por Óscar de la Hoya, debido a que el pugilista alegaba que no se habían cumplido a cabalidad las pautas del contrato y que quería disponer 100% de su carrera deportiva, ya que uno de sus deseos era tener al menos una pelea durante el 2020.

Finalmente, ambas compañías llegaron a un acuerdo para la ‘liberación’ del mexicano, ya que era la opción más ‘amable’ a tener que desembolsar una cantidad considerable de dinero por la alta bolsa que exigía ‘Canelo’ por contrato.

Ahora, luego de todo el lio jurídico, finalmente el Canelo ha podido concretar una nueva pelea, después de que se enfrentara y saliera victorioso cuando noqueó al ruso Sergey Kovalev en el MGM Grand de Las Vegas, en noviembre de 2019.

El evento que será el regresó de ‘Canelo’ luego de su separación con Golden Boy Promotions y DAZN será el próximo 19 de diciembre en Texas, Estados Unidos.

