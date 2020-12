Barça Studios promete ser un gran generador de dinero para el club ¿cómo lo harán?

En los últimos meses se ha mencionado que uno de los proyectos de Josep María Bartomeu puede estar llegando a un momento importante para llegar a la realidad.

El exdirectivo del FC Barcelona Dídac Lee habló con la agencia EFE y en base a su experiencia como encargado del área digital del club durante los últimos 10 años, considera que el proyecto Barça Studios puede llegar a facturar más que el propio Barça a largo plazo.

Además, Lee considera en esta entrevista con la Agencia EFE que la pandemia ha acelerado la digitalización y que este hecho provocará que en cinco años el Barça facture más de 300 millones de euros anuales procedentes de este campo.

La posibilidad de establecer un negocio en base a esto se ha hecho como algo más factible ahora “causa de la pandemia”. De acuerdo a Lee, las presentes condiciones en el mundo han acelerado esta posibilidad.

“La incrementa. Es una idea de Oriol Tomás que me pareció brillante. Se puede crecer de una manera orgánica con tus propios recursos, pero en una situación de crisis económica es evidente que no podemos dejar de fichar a jugadores o pagar salarios para hacer un documental. Cuando tú aglutinas cuatro proyectos así (Barça Studios, Barça Innovation Hub, Barça Licensing & Merchandising y Barça Academies) recibes una inyección de capital y pones en valor aquello que has creado.”

La posibilidad de poder ver al Barça poder llegar a “Hollywood“en el que el club pueda crear contenidos en conjunto con los estudios Pixar, que son parte de la compañía Disney.

El futuro de los eSports

Una de las avenidas más importantes yendo hacia el futuro es el mundo de los eSports. La popularidad de esta plataforma será algo que quiere aprovechar el Barcelona yendo hacia el futuro.

“En los eSports el objetivo del Barça es llegar al mejor juego en el mejor mercado. El mejor mercado es China y el mejor juego ya te puedes imaginar cuál es (League Of Legends es el rey de los eSports). Ojalá esto el club lo pueda anunciar en los próximos meses,” admitió.

“Probablemente se hará un escudo diferente para evitar conflictos con patrocinadores. Deberemos crear otra marca vinculada con el Barça y los ingresos vendrán por la venta de entradas en los eventos, por los derechos televisivos, por el ‘merchandising'”.

Se tendrá que ver cuáles son los planes de la nueva presidencia en respecto a este tema y cuál será el camino que tomarán con este eventual acuerdo.

LEER MÁS: ¿Se quedará Dembélé la próxima temporada en el Barcelona?