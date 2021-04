Ariel Young: ¿Cómo está la niña que quedó en coma en accidente con Britt Reid?

La familia de Ariel Young, la niña herida en un accidente automovilístico que involucró al exentrenador de apoyadores externos de los Kansas City Chiefs, Britt Reid, permanece hospitalizada con un “largo camino hacia la recuperación”, según lo reveló su familia en su página de GoFundMe.

“Ariel permanece en el hospital, está mejorando un poco cada día, pero todavía tiene un largo camino hacia la recuperación”, decía la publicación de la familia del 27 de marzo. “Britt Reid está todos los días viviendo su vida normal, mientras ella no puede, por favor no dejes que su historia sea olvidada. La corte tomará mucho tiempo y no sabemos cuál será el resultado de todo. Así que sigan compartiendo su historia y orando por ella y su familia. Gracias”.

El accidente del 4 de febrero ocurrió alrededor de las 9:00 p.m. CT, solo una salida al sur de las instalaciones de práctica de los Chiefs en Truman Sports Complex en Kansas City.

Lawyer for girl injured in wreck involving KC Chiefs coach breaks silence l GMAThe attorney for the family of Ariel Young, 5, speaks out exclusively for the first time about her condition following the pre-Super Bowl car crash involving former assistant coach Britt Reid. READ MORE: gma.abc/3uPHHRY Subscribe to GMA's YouTube page: bit.ly/2Zq0dU5 Visit GMA's homepage: goodmorningamerica.com Follow GMA: TikTok: tiktok.com/@gma Facebook:facebook.com/GoodMorningAmerica Twitter: twitter.com/gma Instagram: instagram.com/goodmorningamerica #ArielYoung #BrittReid… 2021-03-02T16:02:28Z

Young, de 5 años, sufrió un daño cerebral significativo, que la dejó en coma tras la colisión. Debido a la acumulación de facturas médicas, su familia creó un GoFundMe para compensar los costos. Hasta el día de hoy, han recaudado más de su meta de $500,000.

No se han presentado cargos contra Reid

Hasta ahora, no se han presentado cargos contra Reid. Sin embargo, el abogado que representa a la familia dijo en Good Morning America el 2 de marzo, que esperan presionar por “los cargos más graves”.

“Esto no fue un accidente”, dijo Tom Porto. “Este fue un evento serio que cambió la vida”.

El abogado continuó: “Es probable que (la niña) tenga un daño cerebral permanente que sufrirá por el resto de su vida. Ella no camina, es una historia triste, triste, triste. Vamos a abogar por los cargos más graves y la sentencia más grave que Britt podría recibir”, dijo Porto. “No recuperamos la toxicología, no sé qué va a ser. Lo que sí sé son las declaraciones que le hizo a la policía esa noche. Si toma dos o tres bebidas y luego se pone al volante de un automóvil, es probable que esté por encima del límite legal”.

Reid, quien es el hijo del entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, admitió que había tomado “2-3 tragos” antes de operar su vehículo y que estaba tomando el medicamento recetado Adderall.

Reid ha enfrentado otros problemas legales en el pasado

Desafortunadamente, esta no es la primera vez que Reid experimenta un enfrentamiento con la ley. El hombre de 35 años y su hermano Garrett fueron condenados a entre ocho y 23 meses de prisión por operar un “emporio de drogas” fuera de su casa.

Ese mismo año, Reid fue acusado después de que empuñó un arma de fuego contra la cara de otro hombre en una disputa de furia en la carretera. Siete años después, en 2014, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial por un monto no revelado.

“Mi corazón está con todos los que estuvieron involucrados en el accidente, en particular la familia con la niña que estaba luchando por su vida”, dijo el entrenador Reid el 7 de febrero luego de la derrota de Kansas City por 31-9, en el Super Bowl LV.

Esta es la versión original de Heavy.