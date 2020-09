[VÍDEO] El golazo de Ansu Fati para estrenarse con la selección española

Ansu Fati ha empezado la temporada 2020-2021 como un vendaval. Ya la temporada pasada empezó a dar muestras evidentes de su calidad, anotando 7 goles en la Liga Española sin ser un titular claro y pese a que Quique Setién no contara mucho con él en el tramo final.

Este septiembre, el futbolista hispano-bisauguineano ha tenido la oportunidad de demostrar su crecimiento con la selección absoluta española gracias a la convocatoria de Luis Enrique para jugar la Nations League.

Hace 4 días, ya tuvo el el honor de ser el segundo futbolista más joven de la historia en debutar con España, como explica Mundo Deportivo, con tan solo 17 años y 308 días, únicamente superado por Zubieta, que tenía 17 años y 284 días en el momento de su debut.

Ansu Fati dejó buenas sensaciones en la segunda parte ante Alemania: se atrevió a encarar muchísimo y demostró personalidad. Como ejemplos, el gol que le fue anulado por falta previa de Sergio Ramos o la última jugada del partido en la que bajó a recibir el balón para evitar el pelotazo de De Gea. Al final, esa acción terminó en gol. A continuación, les mostramos los vídeos de ese par de momentos.

Por culpa del animal de Sergio Ramos no le valieron el gol a Ansu Fati 🤬🤬🤬🤬 Era el debut soñado del jugador del Barça con la absoluta, en el España Vs Alemania. #UEFANationsLeague pic.twitter.com/BI94b3Sm28 — FC Barcelona México 🇲🇽 (@BarcelonaEsMx) September 3, 2020

La personalidad de Ansu Fati para ir a pedir la pelota en esa zona del campo, en la última jugada del partido y evitar que De Gea jugara en largo, demuestra lo que proyecta ser como futbolista. Calidad y, sobre todo, personalidad. pic.twitter.com/ueSqGMSHRu — Daniel Becerra🏟 (@Daniiab8) September 3, 2020

Titularidad contra Ucrania y partidazo descomunal

Luis Enrique quiso premiar los buenos 45 minutos de Ansu Fati contra Alemania con la titularidad contra Ucrania. Su primera parte fue para enmarcar.

En el primer minuto de partido recibió un balón escorado en el costado izquierdo, un poco más adelante del centro del campo y se desató la locura. Con su primer toque, tiró un caño a un defensa. Después, salió corriendo a una velocidad endiablada hasta la portería, trazó una buena diagonal y, con un espléndido tacón, se dribló a Kryvtsov, que lo zancadilleó y cometió penalti. Un escándalo.

Ansu Fati Nutmeg & Wins a Penalty | Spain vs Ukraine (06/09/2020)

Por si fuera poco, tras seguir dejando detalles de su calidad, en el minuto 33, recibió un balón cerca del área en la lado izquierdo, recortó hacia dentro y disparó al palo largo de Pyatov. Potencia, colocación y para dentro. Un auténtico golazo.

Ansu Fati goal vs Ukraine

Como explica El Periódico, con esta diana, Ansu Fati se convertía en el jugador más joven de la historia de la selección española en anotar un gol. 17 años años y 311 días. El anterior récord databa del 1925.

Mensaje a Koeman después del partido

Tras terminar al encuentro, el extremo atendió a los medios de comunicación con una sonrisa radiante dibujada en su cara. Como reporta Sport, Ansu Fati fue preguntado por si espera ser titular en este inicio de campaña y respondió:

“Hay que seguir trabajando, con humildad. El míster es el que decide. Seguiré trabajando cada entrenamiento a tope como siempre y si tengo la oportunidad intentaré aprovecharla”

También habló sobre su actuación y la confianza que le dio Luis Enrique en estos dos partidos:

“Estoy muy contento, sobre todo por la victoria. Hemos hecho un buen partido y hay que seguir este camino. (…) Es un orgullo trabajar con Luis Enrique y con todos los jugadores que están aquí. Desde el primer día que llegue me han recibido con los brazos abiertos y con toda la confianza del mundo”