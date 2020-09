[VÍDEO] Messi: “Bartomeu no cumplió su palabra”

Leo Messi habló por fin y dejó claro que, pese a que tuve intención de salir, finalmente se queda en el Barcelona. Lo dijo en una entrevista que concedió a Rubén Uría en Goal.com que dará mucho que hablar.

Aquí tienen la entrevista íntegra:

De esta manera, el argentino pone fin al serial de las últimas semanas en las que hubo días en los que parecía que estaba más fuera que dentro.

La voluntad de Messi era la de dejar el club, pero ante la insistencia de la directiva sobre la caducidad de la famosa cláusula que le permitía irse gratis, el argentino optó por no llevar el asunto a los tribunales y, como mínimo, quedarse esta temporada en Barcelona:

“Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.

Dardos contra Bartomeu y el proyecto deportivo

Leo Messi fue muy claro al hablar de Josep Maria Bartomeu. El presidente no cumplió su palabra de dejarle marchar y a la hora de la verdad, se amparó en la caducidad de la clausula y, como solución última, proponía un juicio:

“Lo que ellos dicen es que no lo dije antes del 10 de junio, pero repito, estábamos en mitad de todas las competiciones y no era el momento. Pero aparte el presidente siempre me dijo ‘cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas’, nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club.”

Sobre la falta de proyecto deportivo del Barcelona y el motivo real de querer irse, Leo Messi fue muy sincero:

“Claro que me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”.

Dolido ante los ataques recibidos

Parte de la prensa y muchos aficionados estos días han hablado muy mal del argentino, dudando de su compromiso y atacando personalmente a Messi. Ante estas graves acusaciones, dijo:

“Me ha dolido mucho que se publiquen cosa en contra mía y sobre todo, que se publiquen cosas falsas. O que se llegase a pensar que podía ir a juicio contra el Barça para poder beneficiarme. Nunca haría una cosa así. Repito, me quería ir y estaba en todo mi derecho, porque lo decía el contrato que podía quedar libre. Y no es ‘me voy y ya está’. Era me voy y me costaba muchísimo. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club”.