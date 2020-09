Arturo Vidal da el sí al Inter de Milán. ¿Cuánto cobrará?

El Barcelona empieza a activar su rampa de salida para vender los jugadores sobrantes con los que el nuevo entrenador Ronald Koeman no cuenta. Más allá del serial Messi, que es un caso aparte, el técnico holandés no cuenta con Luis Suárez, Samuel Umtiti, Arturo Vidal y Ivan Rakitic.

El croata ya fue traspasado hoy mismo al Sevilla, que pagó 1,5 millones de euros al club catalán y 9 en variables dependiendo de si el conjunto andaluz se clasifica por la Champions League o la Europa League en las siguientes dos temporadas. Rakitic pasará de cobrar 12 millones de euros brutos al año a 6 millones brutos, es decir, la mitad.

Por lo que respecta a Suárez, en este momento el club mejor posicionado para ficharlo sería la Juventus. Por Samuel Umtiti, de momento no llegan ofertas y será su operación salida será bastante complicada.

Arturo Vidal, acuerdo cerrado con el Inter de Milán

Quien parece que prácticamente ya lo tiene hecho es Arturo Vidal, que según informaciones del diario italiano La Gazzetta dello Sport ya habría acordado sus condiciones contractuales con el Inter de Milán.

El centrocampista chileno cobraría 6 millones de euros netos cada temporada y firmaría hasta 2022. A sus 33 años, Vidal siempre ha sido muy cuestionado por algunos sectores del barcelonismo, que consideraban que su manera de entender el fútbol no conectaba con la realidad azulgrana.

Si bien el acuerdo entre Inter y Arturo Vidal ha sido fácil, parece más complicada la negociación entre el Barcelona y el jugador. Al chileno le queda un año de contrato y, pese a que el club italiano presiona para llevárselo gratis, los catalanes no lo dejarán irse sin dejar dinero en las arcas de la entidad. Su cláusula de rescisión es de 20 millones de euros. En el Barcelona saben que es complicado que el Inter acabe pagando esa cantidad, pero esperan acordar una cantidad razonable por el traspaso.

Rajada contra el Barcelona en su última entrevista

Si ya su salida parecía clara, el propio Arturo Vidal firmó su “sentencia de muerte” al conceder hace un par de días una entrevista al escritor Daniel Habif, donde criticó con mucha dureza el estilo de juego del Barcelona:

“Los últimos tres años no son lo que un equipo como Barcelona se merece. Claramente esto es algo que va mucho más allá de los jugadores, es algo más grande donde las cosas no se están haciendo bien. Si el club tiene que mejorar, debe hacerlo de la mejor forma, pero esto no es fácil. No es llegar y sacar a los más grandes. Barcelona tiene que cambiar su forma de pensar, el fútbol ha evolucionado mucho y el ADN Barcelona ya está quedando atrás.”

Palabras que fueron muy polémicas en Catalunya, donde el estilo de juego del equipo no se discute nunca. Además, el chileno, también atacó a la dirección deportiva de los azulgranas al decir que “no se puede tener 13 jugadores profesionales y los menores”, dejando claro que consideraba que la planificación de la plantilla no estuvo a la altura:

“Los otros equipos están mejorando en otras partes. En este momento el fútbol es más físico, con más fuerza, con más velocidad, donde la técnica a veces pasa a un segundo plano. Es muy difícil que yo pueda decidir eso, pero Barcelona debe cambiar muchas cosas. Un equipo, yo pienso que es el mejor equipo del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los menores. No porque no merezcan estar ahí, pero este equipo siempre debe estar compitiendo por quien debe jugar, elevar el nivel de competitividad al interior del club.”