Olympique de Marsella emite comunicado sobre tema Neymar

La última edición de Le Classique tuvo sus repercusiones en Francia como en Brasil. Se ha hablado del manejo del partido por parte de Thomas Tuchel, de la actuación del equipo parisino en la derrota ante su acérrimo rival. Pero fue el tema del racismo que convirtió a este partido en un tema de conversa adicional al respecto.

La rivalidad más grande y agitada del fútbol francés tuvo un capítulo muy oscuro después de la victoria local por 1-0 en el Parque des Princes. Las acciones al final del partido que terminaron en la expulsión de cinco jugadores después del incidente en el final del partido.

Esto ocurrió desde del altercado entre Neymar y Álvaro González en el cual el goleador brasileño dijo que el español le había lanzado un insulto racista que ya está siendo investigado por el comité disciplinario de la Ligue 1.

PSG 0 – 1 Marseille (Le Classique) – HIGHLIGHTS & GOAL – 9/13/20Neymar was one of five players sent off late on as Marseille edged out Paris Saint-Germain 1-0 in a remarkable Classique. El clásico francés disputado en el Parque de los Príncipes condenó al PSG, superado por el Olympique Marsella en un duelo ríspido de principio a fin que terminó con cinco expulsados. Connect with beIN… 2020-09-13T21:42:36Z

El equipo blaquiazul decidió emitir un comunicado en el cual negaba que su jugador había dicho de lo que le había acusado Neymar.

Comunicado de Marsella

Comunicado oficial referente al #PSGOM — Olympique de Marseille 🇪🇸🇦🇷🇲🇽 (@OM_Espanol) September 14, 2020

Olympique de Marseille está orgullo de la victoria competitiva contra Paris Saint-Germain. La victoria, obtenida de manera justa, se jugó en la cancha gracias a la dedicación de nuestros jugadores, que fueron capaces de implementar una estrategia y plan de juego Álvaro González no es racista, como lo ha mostrado en su comportamiento diario desde que se unió al club y sus compañeros ya han confirmado. El Club se mantiene a disposición del comité disciplinario para cooperar completamente en la investigación de los eventos que ocurrieron en el partido y las 24 después de terminar el partido. Esta controversia es seria y ha producido consecuencias serias. El club condena la diseminación del teléfono de Álvaro González y los familiares en la prensa brasileña y redes sociales durante la madrugada, que generó un acoso contante, incluyendo amenazas de muerte. Olympique de Marseille es el símbolo de anti-racismo en el deporte francés concidoendo su historia y la de la ciudad de Marsella. Su diversidad es firme en la constante lucha contra el racismo. Sus jugadores demuestran esto en sus compromiso diario dentro y fuera de la cancha.

El equipo dirigido por el portugués André Villas-Boas ahora prepara su partido el próximo jueves contra St. Etienne con la posibilidad de llegar a la cima de la tabla. Este partido entresemana era para la primera fecha del torneo francés que se suspendió por causa de los casos de coronavirus que tenía el equipo olímpico al comienzo de la temporada.

Mientras tanto, PSG busca revertir su pobre comienzo y primer derrota liguera en París en más de 11 meses cuando visiten al Metz.