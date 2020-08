Tuchel le abre las puertas del PSG a Leo Messi

Luego de la derrota del Paris Saint-Germain 0-1 frente al Bayern Múnich por la final de La Liga de Campeones que se disputó en Lisboa, donde al conjunto parisino se le escapó de las manos la primera ‘orejona’ de su historia, el entrenador alemán, Thomas Tuchel, con la frente en alto, salió a comparecer ante los medios de comunicación. En sus palabras defendió rotundamente el coraje, valentía y esfuerzo de su equipo durante los 90’ minutos de juego. El PSG se dejó el alma en el campo y tuvo varias ocasiones de gol ante un Manuel Neuer invencible.

“Nos dejamos el corazón. Estoy orgulloso de la forma en que jugamos, de la mentalidad, que es lo que se puede pedir como entrenador”. Dijo Tuchel, quien añadió que su equipo tuvo claras ocasiones para marcar el primer tanto del partido, pero les falto materializar esas oportunidades claras de gol para ponerse arriba en el marcador y cambiar el rumbo de la final.

En cuanto a sus dos máximas estrellas, Neymar y Mbappé, afirmó que le hubiera encantado que alguno de los dos hubiera marcado un gol. Pero no siempre el peso recae sobre ellos. Sin embargo, el técnico destacó el partido del astro brasileño. “Estoy orgulloso de él, hizo un partido increíble, demostrando su mentalidad”. Dijo.

Sus palabras sobre Leo Messi

Acabada de perder la final de su ‘vida’, los medios aprovecharon para preguntar acerca de los rumores de la posible salida del argentino Leo Messi, del FC Barcelona. Teniendo en cuenta que el PSG es uno de los pocos clubes habilitados económicamente para poder intentar el fichaje del ‘10’ del Barça, y quienes hace tres años, lograron llevarse a Neymar por 220 millones de euros. Por ello, el técnico fue cuestionado sobre la posible llegada de Lionel Messi a París.

Entre risas, Thomas Tuchel respondió la pregunta afirmando que “Leo Messi sería muy bienvenido”. Ante su posible llegada al club, pero luego completó la frase siendo un poco más realista: “¿Qué entrenador le diría que no a Messi? Pero creo que terminará su carrera en el Barça. Él es el Barça”. Concluyó.

El entrenador de París Saint-Germain habló de la posibilidad de contar con la Pulga, aunque aseguró que no se lo imagina afuera de Barcelona.https://t.co/qm6G8HiEcw — TyC Sports (@TyCSports) August 24, 2020

Un panorama ideal para cualquier técnico, el poder dirigir una delantera conformada por Neymar Jr, Mbappé y Lionel Messi, la cual sería muy potente y casi invencible en Europa. Pero, que, hasta el momento, solo es un bonito sueño, muy difícil de hacer realidad.

🇦🇷 "Messi sería muy bienvenido en PSG. ¿Qué técnico lo rechazaría? Pero creo que terminará su carrera en el Barcelona. Él es Míster Barcelona" ✍️ Thomas Tuchel, entrenador del París Saint Germain pic.twitter.com/qeoXC6Rsg0 — Diario Olé (@DiarioOle) August 24, 2020

Ahora tras la finalización de todas las competiciones, el PSG deberá comenzar a pensar en el mercado de fichajes, y en las posibles incorporaciones, teniendo en cuenta sus proyectos y objetivos de cara a la nueva temporada.

