La gran duda de Milwaukee para crucial cuarto partido

Pocos esperaban que el mejor equipo de la NBA terminara barrido y con la posibilidad de ni llegar a la final de la conferencia del este.

Bueno, es una gran realidad al estar perdiendo su serie contra el Miami Heat 3-0. Ningún equipo en la historia de la NBA ha podido darle vuelta a este déficit y para los Bucks esta posibilidad se convierte menos probable si no tiene a su jugador estrella en la cancha.

El ala-pívot Giannis Antetokounmpo es la gran duda para Mike Budenholzer para el cuarto partido de la serie contra Miami. El jugador sufrió una lesión de tobillo el viernes por la noche, pero continuó jugando. El jugador fue listado como “cuestionable” en la lista de jugadores disponibles para el partido del domingo dentro de la burbuja de Orlando.

El vigente jugador más valioso de la liga mencionó que la lesión que sufrió en el primer cuarto no le molestaba. El equipo médico le permitío regresar al partido pero hacia el final ya se le notaba que cojeaba de manera notable.

Lesión de Giannis

#Bucks Giannis rolled his ankle in this sequence. He appears to be alright and is currently on the bench. pic.twitter.com/pMjJePCLn0 — Sports Empire (@thesport_empire) September 4, 2020

Giannis terminó con 21 puntos, 16 rebotes, nueve asistencias y dos tapones en 35 minutos que pudo jugar. En esta serie, la estrella de los Bucks ha sido neutralizada por una defensiva del Heat que ha sido impecable durante los playoffs. Ese tipo de actuación es parte de la razón por la cual el equipo miamense está invicto en la postemporada y mucha gente ya comienza a prestarle atención a los dirigidos por Erik Spoelstra.

¿El fin de una gran temporada?

Durante la temporada, Antetokounmpo dio todos los argumentos para ganar el premio a jugador más valioso por segunda temporada consecutiva. Durante la temporada regular, él tuvo las mejores estadísticas de su carrera.

En 63 partidos jugados, Giannis promedió 29.5 puntos, 13.6 rebotes y 5.6 asistencias. Esos números ha caído de manera impresionante en esta serie y ya muchos comienzan a ver el final del pívot en Milwaukee.

En el verano del 2021, Giannis será agente libre aunque Milwaukee tendrá la prioridad con una oferta lo pueda retener. Ahora uno de los equipos que busca conseguirlo cuando se libere sería justo el Miami Heat y ahí se uniría a Jimmy Butler y algún otro agente libre como Victor Oladipo.

Resumen Juego 3

Milwaukee Bucks vs Miami Heat – Full Game 3 Highlights | September 4, 2020 NBA PlayoffsMilwaukee Bucks vs Miami Heat – Full Game 3 Highlights | September 4, 2020 NBA Playoffs 📌 SUBSCRIBE, LIKE & COMMENT for MORE! 📌 Check out our latest products: https://hoh.world 📌 Follow our Instagram: https://www.instagram.com/houseofhighlights/ 📌 Follow our TikTok: https://www.tiktok.com/@houseofhighlights 📌 Follow our Facebook: https://www.facebook.com/houseofhighlights1 📌 Follow our Twitter: https://twitter.com/HoHighlights —————— ▶️ WATCH HOH Originals: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_HppZy-GwSzf1Ot-A4MIJTfqF9mm0WBT ▶️ WATCH TTW Podcasts: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_HppZy-GwSwGkOvnE3gUxvlIBEl3Yo-5 ▶️ WATCH Instagram Moments: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_HppZy-GwSz3ngOnW-KrExOScABfYfTi ▶️ WATCH 2019-20 Players Highlights: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_HppZy-GwSzO5avP_DTAgtHuVFSsSrRr ▶️ WATCH 2019-20 Full Game Highlights: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_HppZy-GwSzraIU44yYfSb3PW7Q8V6mh ▶️ WATCH 2019-20 Best of NBA: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_HppZy-GwSznNzog1_eJt7Y-Z4Uci_22 #HouseofHighlights #NBA 2020-09-05T01:09:00Z

Al jugador se el hará una serie de exámenes para ver cómo ha mejorado ya que él estaba muy dolorido el sábado. Se tendrá que ver si él va a poder jugar o ver cuántos minutos podrá contribuir en el partido del domingo por la tarde.

La decisión oficial no se hará hasta el último minuto posible.