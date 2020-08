Video: La desleal agresión de Giannis Antetokounmpo a un rival que enojó a la NBA

Los Bucks de Milwaukee derrotaron por 126-113 a los Wizards de Washington. El resultado del partido, sin embargo, lejos estuvo de ser la nota destacada de la jornada. El griego Giannis Antetokounmpo se robó todas las miradas, fue el gran protagonista de la noche. Una actitud antideportiva del ala pívot fue duramente castigada por los seguidores de la NBA.

Se jugaba el segundo cuarto del partido cuando Giannis le propinó un repudiable cabezazo a un rival. La víctima fue el alemán Moritz Wagner. Al parecer, el jugador de los Bucks estaba fastidioso por la infatigable marca de Wagner, quien lo había perseguido como una sombra por todo el campo de juego. En un descanso, Antetokounmpo encaró a su rival y, después de un breve diálogo, vino la agresión.

