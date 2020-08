[VÍDEO] ¿Burla a Neymar? El Bayern celebra la Champions con “Hawái” de Maluma

Una de las grandes polémicas extraesportivas de la final de la Champions había sido la burla de Neymar y sus compañeros del PSG hacia Maluma.

Se rumorea que el jugador brasileño está saliendo en este momento con la modelo y DJ estadounidesnse Natalia Barulich, que es la ex pareja sentimental de Maluma.

En este contexto, el cantante colombiano, como explicábamos en Ahora Mismo, estrenó hace menos de un mes su éxito musical Hawái. canción que varias personas interpretaron era una clara dedicatoria para su expareja, debido a la nostálgica y romántica letra, que cuenta con muchas similitudes de la vida real. “Deja de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo, bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue para darme celos”. Es la primera estrofa con la que comienza la canción. Además, en el videoclip, se puede apreciar que recrearon el escenario donde Maluma y Natalia se conocieron.

Tras la victoria del PSG en semifinales ante el Leipzig por 3 goles a 0, se difundió un vídeo en el que se ve a los jugadores del conjunto parisino cantando a pleno pulmón la canción Hawái de Maluma. El vídeo, que fue subido por Ángel di María, rápidamente fue borrado, pero algunos usuarios lograron captarlo. Aquí tienen el momento:

Maluma deleted his Instagram account after this video of Neymar singing Hawái, a song dedicated to Natalia, Maluma’s ex/ Neymar’s current girlfriend, was posted on Di Maria’s stories. 😳

Look who’s right next to Neymar. Icardi! 👀

