Nueve niños mueren por un rayo fatal mientras jugaban al fútbol: los detalles

Las tormentas eléctricas que habitualmente azotan a Uganda fueron tristes protagonistas de una verdadera tragedia, ya que nueve niños que jugaban un partido de fútbol fueron alcanzados por un rayo fulminante y murieron.

El desafortunado episodio ocurrió el pasado jueves en la ciudad de Arua, ubicada al noroeste de Uganda, donde diez niños se divertían jugando al fútbol cuando se vieron sorprendidos por la descarga eléctrica.

Según la información difundida por la Cruz Roja de Uganda, todas las víctimas tenían entre 13 y 15 años y solo uno de ellos murió en el acto. En tanto, los otros ocho menores fallecieron camino al hospital regional de Arua.

It's a dark evening in Arua (West Nile) after lightening struck dead 9 children who were at a football pitch in Odramacaku. Only one child survived.

The deceased were aged between 13 to 15 years. They met their death while playing football. Bodies taken to Arua refferal hospital pic.twitter.com/YR2slGCC8a

