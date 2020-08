La extrema medida de la familia Messi contra el coronavirus: ¿cuidado o exageración?

En las últimas semanas, el coronavirus volvió a ser una amenaza para Cataluña.Los habitantes de esta región española habían comenzado a disfrutar del verano europeo cuando un rebrote hizo que las autoridades recomendaran mantener el aislamiento, no asistir a restaurantes ni a las playas.

Lionel Messi, abocado al final de la temporada con el FC Barcelona, teme por la salud de su familia, su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Por eso, en las últimas horas tomó una drástica medida.

De acuerdo a la prensa española, el argentino habría comprado colchones anti-coronavirus. Una medida que achica notoriamente las posibilidades de llevar el virus dentro del hogar.

El colchón anti-Covid-19 elimina el virus en menos de cuatro horas. Tiene una efectividad del 99.8%. Otros futbolistas, como el delantero argentino de Manchester City, también lo habrían probado.

En España aseguran que Leo Messi se compró un "colchón anticoronavirus" de mil euros, creado por la empresa Tec Moon 👀💶 Tiene un sistema llamado "Viruclean", que mediante unas nanopartículas aplicadas a su tejido consigue eliminar cualquier virus en un máximo de cuatro horas. pic.twitter.com/5WUxegURRR — Fernando Senini (@fersenini_) August 2, 2020

La empresa Tec Moon se encarga de comercializarlos en territorio europeo. Se trata de una firma que diseña colchones de alta gama. Las piezas que venden tienen precios difíciles de alcanzar para cualquier ciudadano de a pie. Ofrecen colchones cuyo valor alcanza los 1000 euros.

El colchón que ayuda a eliminar el coronavirus se vende bajo el nombre de ViruClean. Tiene adheridas al tejido nanoparticulas que higienizan luego del contacto con los cuerpos.

Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó al coronavirus como pandemia mundial, la empresa Tec Moon lanzó al mercado este producto. Eligió al volante del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez como primer modelo publicitario. El futbolista Colchonero lo dio a conocer al resto de las figuras mundiales.

“Cuando probé el colchón noté de verdad que me ayudaba a descansar. Antes, después de cada partido, me dormía a las cinco o las seis de la mañana y desde que tengo el colchón me duermo en media hora”, declaró Ñíguez.

Cataluña notificó durante el fin de semana 1444 casos positivos. El próximo sábado se enfrentan en el Camp Nou el equipo de Quique Setién y el Napoli, por el partido revancha de los octavos de final de la UEFA Champions League. Los italianos se quejaron por la decisión de la UEFA de mantener este estadio como escenario para el trascendental encuentro.

El que alzó la voz fue el presidente del club napolitano, Aurelio De Laurentiis: “Espero por ellos (la UEFA), que son amigos, que si vamos allí no pase nada. Si no, como decían en El Gladiador, se desatará el infierno. En la UEFA hacen como los tres monos: no veo, no escucho y no hablo”.

LEER MÁS: El exclusivo detalle de la colección de autos de Cristiano Ronaldo

Sigue a AhoraMismo en Instagram