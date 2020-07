Cristiano Ronaldo presume su colección de autos y revela un exclusivo detalle: ¿de qué se trata?

Ya campeón de la Serie A italiana y con chances casi utópicas de alzarse con la Bota de Oro 2019/20, a Cristiano Ronaldo solo le queda un objetivo a corto plazo por delante: avanzar a cuartos de final de la UEFA Champions League. Y si bien ya retomó los entrenamientos de cara al cruce decisivo frente a Lyon de Francia, el portugués también tiene dedica tiempo a disfrutar de sus lujos y excentricidades.

Cristiano, de 35 años, aprovechó un descanso post práctica con sus compañeros de “La Vecchia Signora” y compartió con sus millones de seguidores en Instagram parte de la valiosa colección de automóviles que fue cosechando con los millones que percibe año a año como futbolista y por derechos de imagen.

En esta oportunidad, Cristiano posó tomando sol junto a su exclusivo Bugatti Chiron, valuado en 3.5 millones de dólares. Sin embargo, un peculiar detalle no se les escapó a los más curiosos: la inscripción “CR7” que luce en la carrocería del vehículo diseñado por la prestigiosa automotriz italiana.

“Tú eliges la vista”, escribió Cristiano en su publicación, la cual también exhibe el imponente Mercedes-Ben Clase S que forma parte de la millonaria flota del portugués. Al cabo de cuatro horas de lanzar el posteo, Cristiano cosechó más de 7.5 millones de likes y, así, demuestra que es una de las figuras del deporte con más alcance en las redes sociales.

El auto más rápido del mundo

Con 1.500 caballos y un motor de 1.600 Nm entregado entre 2.000 y 6.000 revoluciones por minuto, el Bugatti Chiron alcanzar los 62 mp/h -100 km/h- en solamente 2,5 segundos.

Y como a Cristiano Ronaldo no le gusta pasar desapercibido, el exclusivo modelo de Bugatti fue el primer vehículo urbano en romper la barrera de las 300 mph (490 km/h), llegando a superar las 250 mp/h –400 km/h- en solo 34,6 segundos.

BUGATTI Chiron 0-400-0 km/h in 42 seconds – A WORLD RECORD #IAA2017World record for the BUGATTI Chiron: the 1,500 PS super car has accelerated from a standing start to 400 km/h (249 mph) and braked back to a standstill in just 42 seconds (41.96). This is the fastest time ever reached and officially measured for this driving manoeuvre for a production vehicle throughout the world. The Chiron completed the manoeuvre in a distance of only 3.112 kilometres. This underscores the supercar’s unique position in the extreme performance range. The world record was set by Juan Pablo Montoya, winner of the Formula 1 Monaco Grand Prix, two-time winner of the Indy 500 and three-time winner of the 24 hours of Daytona. The 0-400-0 manoeuvre is the first step on the way to a new world speed record for production vehicles which Bugatti intends to set in 2018 and a further highlight in the success story of the Chiron. Please note: The video shows the actual 0-400-0 run in real time, so it is 41.96 seconds long. Fuel consumption, l/100km: urban 35.2 /extra urban 15.2 /combined 22.5; CO2 emissions, combined, g/km: 516; efficiency class: G 2017-09-12T11:04:08Z

¡Bestial!

A pensar en Lyon

“Lo pasado, pisado”, reza un refrán popular y eso es lo que deben tener en la cabeza los futbolistas de Juventus, ya que luego del título en la Serie A ahora deben poner el foco en dar vuelta la llave ante Olympique Lyon en busca de un boleto a cuartos de final de la UEFA Champions League.

Con una ventaja de un gol tras el 1-0 conseguido en el Parc OL, los franceses intentarán hacerse fuertes en el Juventus Stadium para hacer valer la mínima diferencia obtenida de locales y meterse en la gran definición del torneo continental a disputarse en Lisboa, Portugal.

Lyon – Juventus [1-0] | GOLES | Octavos de final (ida) | UEFA Champions LeagueLyon derrotó por 1-0 al Juventus en la primera jornada de la fase de octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo francés pudo defenderse en casa ante la Juventus con el único tanto del partido, de la mano de Lucas Tousart. Mira lo mejor del partido en este resumen de FOX Sports. #ChampionsxFOX -SUSCRÍBETE a nuestro canal http://bit.ly/FOXSportsSur VISITA nuestro sitio web http://www.foxsportsla.com SÍGUENOS en nuestras redes – FACEBOOK: https://www.facebook.com/foxsportsla/ – TWITTER: https://twitter.com/FOXSportsArg – INSTAGRAM: https://www.instagram.com/foxsportsarg/ 2020-02-26T22:25:49Z

No obstante, con Cristiano Ronaldo a la cabeza como su gran figura, Juventus tiene experiencia en estas instancias decisivas y confía en su poderío ofensivo para torcer la balanza a su favor el próximo 7 de agosto.

El ganador de la serie chocará contra el vencedor del cruce Manchester City-Real Madrid, que al momento tiene 2-1 arriba a los ingleses por el trabajado triunfo conseguido en el Santiago Bernabéu.

LEER MÁS: La contundente frase de Cristiano Ronaldo tras batir un increíble récord: ¿egocéntrico o realista?



Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook Sigue a AhoraMismo en Instagram