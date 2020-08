Juventus vs Lyon: Hora y cómo ver el Live Stream

Juventus, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, buscará dar vuelta la serie que pierde por 0-1 ante Lyon y pasar a los cuartos de final de la Champions League.

El equipo de Maurizio Sarri quiere seguir con su gran presente tras la reciente consagración en la Serie A, para eso debe hacer un gran partido para superar al poderoso equipo francés y avanzar en la competencia más importante de clubes.

Head this way for today's best #UCL training pics ahead of #JuveOL 👉 https://t.co/tPlyOlHAP3 pic.twitter.com/pU5jAs3WkK

— OL English 🇬🇧 (@OL_English) August 6, 2020