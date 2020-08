Bartomeu: “Lo que hizo Arthur es una falta de respeto”

Josep María Bartomeu fue muy claro y se mantiene firme en lo que se refiere a la actitud que mostró el volante Arthur a la vuelta del tiempo libre que se les otorgó al terminar la liga española al plantel.

En una entrevista con Diario SPORT, el presidente del club intimó sus pensamientos al respecto de lo ocurrido con el jugador que se unirá a la Juventus después de que termine la Champions. También admite que por la situación económica, tuvieron que vender al brasileño.

“A Arthur lo tendríamos que renovar ahora, pero la situación económica hace que sea muy complicado firmar según qué renovaciones. En este momento, comprometerse a varios años vista es muy difícil. Y Arthur tenía una oferta muy buena de un club,” afirmó

En cuanto a la operación misma, el asediado presidente dio los detalles de cómo se hizo la operación y el por qué. También dio las razones económicas por parte del jugador y su entorno.

“Nos la explicó y resulta que en ese club hay un jugador, Pjanic, que al Barça le interesaba desde hacía tiempo. Y se llegó a un acuerdo. Pero la decisión de irse del Barça la toma Arthur. Porque aquí no se había consolidado como un jugador indiscutible, porque allí parece que le aseguran la titularidad, y sobre todo porque le triplican el salario que tenía en el Barça. La fiscalidad italiana es más ventajosa en ese sentido y para los equipos es más fácil tener jugadores a un coste más asumible. Y por eso se va.”

Al venderle, Arthur ya no veía que tenía importancia en el plantel y decidió no regresar. Hay que tener en cuenta que esta temporada, Arthur ha tenido muy poca relevancia en el plantel. Jugó en 21 partidos de liga, de los que en 14 ocasiones fue titular. Su último partido de titular fue el 1-0 ante el Athletic Club y no ha jugado en ningún partido después del 2-2 ante Celta de Vigo. Ese partido salió del banco en minuto 86 para reemplazar a Ricky Puig. Justo fue después de ese partido fue que viajó a Turín para hacerse las pruebas médicas y finalmente finalizar su vínculo con la Juventus.

“Es un jugador que tiene una cierta importancia en el equipo y que nos podía ayudar. Pero no apareció del retorno de las minivacaciones. Es un acto de indisciplina inaceptable. Y por eso le hemos abierto un expediente, porque no hay ningún argumento que justifique su ausencia. Y por eso le hemos abierto un expediente, porque no hay ningún argumento que justifique su ausencia. Llamó y dijo, ‘no voy a volver, me quedo en Brasil’. Es su decisión. Nadie le ha dado permiso”, añade el presidente.

“Lo que ha hecho Arthur es una falta de respeto para sus compañeros, porque el equipo tiene ganas de hacerlo bien en la Champions. Y también para el club. No es lógico que jugándote un título tan importante, un jugador decida borrarse. Es injustificable y totalmente incomprensible”, sostuvo Bartomeu.

“Llegamos al acuerdo de que hasta que no terminase la Champions, seguiría jugando en el Barça, tanto en Liga como en Champions. Es un jugador que tiene una cierta importancia en el equipo y que nos podía ayudar,”añadió.

Bartomeu cree que hizo un buen negocio por Arthur. Sabe que es un “buen jugador, aunque no indiscutible”. Además indicó su preferencia por Miralem Pjanic.

Para Bartomeu ya no era algo factible que regresara al plantel la próxima temporada sabiendo lo que pretendía. “El Barça no puede igualar esa oferta, decide irse y entonces la operación se pone en marcha,” finalizó.

Bartomeu también dijo que no hay opción de que juegue Champions ya que no ha regresado.

El Barcelona espera la llegada de Napoli a la Ciudad Condal para definir uno de los cuatro cupos que tendrán pendientes para los cuartos de final ya en Portugal. El ganador de ese enfrentamiento se verá las caras con el equipo de pase entre Bayern y Chelsea.