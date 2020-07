Josep Maria Bartomeu: “Ya tenemos siete fichajes”

Cada vez es más usual que el presidente del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, conceda entrevistas a los medios catalanes y, en menor medida, internacionales. En los primeros años de mandato, a Bartomeu le costaba expresarse en público y bastante reticente a mostrarse en declaraciones públicas.

En esta ocasión la entrevista la dio a Mundo Deportivo. Llegados a este punto de la temporada, es interesante saber cuál es la opinión del presidente sobre temas candentes como la renovación de Messi, las altas y las bajas, la valoración de la temporada en Liga, las elecciones del 2021…

Renovación Messi: “Messi ha dicho muchas veces que quiere retirarse aquí y no tengo ninguna duda de que renovará.”

Josep María Bartomeu, se ha mostrado convencido de que seguirá contando con Lionel Messi. Sobre la renovación del rosarino, que acaba contrato en 2021 expresó que "Messi ha dicho muchas veces que quiere retirarse aquí y no tengo ninguna duda de que renovará"

Renovación Luis Suárez: “Luis tiene un contrato que según el número de partidos que juegue, automáticamente renueva para la temporada 2021-22.”

Fichaje Lautaro Martínez: “Sí, hemos hablado con el Inter pero ahora el tema está parado. (…) Ahora la concentración en la parte deportiva es en esta Champions que nos llega ahora.”

Número de fichajes: “Sí, ya tenemos siete nuevos jugadores. En enero el Barça hizo una serie de apuestas de futuro y desde que las hicimos la gente está viendo la calidad que tienen. Pedri, que es un jugador joven con un talento increíble. Trincao, que era muy desconocido, lo fichamos en enero y ya es el mejor Sub-21 de Europa. Y Matheus Fernandes, que ha jugado poco porque ha tenido unos problemas de los papeles para venir a España, ya los tiene en regla y ha tenido pocas apariciones pero de calidad en el Valladolid. Y Pjanic es un jugador que vendrá y se consolidará seguramente en el minuto cero en el primer equipo. Hace mucha ilusión ver a jugadores del Barça B que suben. Desde Araujo, central que seguro tendrá ficha del primer equipo, Riqui Puig y Ansu Fati.“

Sobre avanzar elecciones a 2020: “Serán en 2021. Haré lo que toca por Estatutos. Sería una irresponsabilidad de esta junta en una situación de crisis por la pandemia que afecta al Barça y a los grandes clubs. Hay que tomar muchas decisiones para garantizar en el futuro la sostenibilidad. Si viniera gente nueva, desconocería cómo van las cosas.”

Josep Maria Bartomeu: "Lo he dicho muchas veces, sería una irresponsabilidad, la pandemia requiere mucho trabajo, mucha toma de decisiones, en estos momentos avanzar en elecciones sería muy irresponsable".

Sobre el Barçagate (monitorización de redes sociales para controlar la opinión sobre el presidente y sus rivales): “Ha confirmado que no ocurrían cosas que yo pensaba que no ocurrían. Nadie metió la mano en la caja, nadie hacía mensajes contra los jugadores, los precios eran de mercado y sobre todo no hay ningún tipo de corrupción. Por tanto, estoy muy tranquilo. Sí me ha preocupado que a este proveedor aún le faltan trabajos por hacer y le hemos pedido que los acabe.”

¿Es el Barça favorito para ganar la Champions?: “Sí, el Barça siempre es favorito cualquier campeonato que juega y esta Champions también, sobre todo viendo este espíritu ganador y afán competitivo de nuestros jugadores. Es un momento muy adecuado para volver a hacer otra demostración de talento y ambición y de lo que saben hacer, que es jugar bien a fútbol.”

¿Peligró el puesto de Setién?: “En ningún momento. Sencillamente, el entrenador y los jugadores deben hacer gestión y hablarse. Lo han hecho. Y pese a no ganar la Liga, que habría sido espectacular un 9 de 12 tras un 8 de 11 que ya es de récord, hay que mirar adelante. Hubo un rival, el Madrid, que nos ganó pero también es verdad que la gestión del VAR no fue la más adecuada en este último tramo de Liga y la mejor Liga del mundo merece un VAR a su altura.”

¿Xavi, entrenador para la temporada que viene? “Con Xavi tengo una relación excelente y con el que hablamos de muchos temas. Pero el año que viene tiene contrato Quique Setién y es el que tenemos contratado. Confío en él y en su equipo. Tiene muy claro el modelo de juego y el estilo del Barça. Es un veterano con experiencia y buena psicología y el hecho de que hayan hecho autocrítica me reafirma lo que pienso de él, que puede ganar la Champions y tirar adelante la próxima temporada.”