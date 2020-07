El Barcelona lo tiene claro: Umtiti no seguirá. ¿Qué club está interesado?

Si hay alguna decisión que parece clara en el Barcelona para este verano es la no continuidad del defensa francés Samuel Umtiti. Su temporada ha sido nefasta, mostrando muy poco compromiso con el club y con lesiones constantes que no le han permitido gozar de continuidad.

De hecho, esta temporada ha quedado más que claro que la pareja de centrales para los partidos importantes es Gerard Piqué – Clément Lenglet. Además, el buen papel del defensa del filial Ronald Araújo en las pocas oportunidades que ha tenido para demostrarlo, lo situarían ahora mismo como tercer central, por delante del francés.

Samuel Umtiti llegó al Barcelona en el verano de 2016 y cuajó dos temporadas rindiendo a un gran nivel. Se consolidó como la pareja de Gerard Piqué en el eje de la defensa y su entrega y su capacidad de anticipación recordaban en cierto modo a Carles Puyol. Eso son palabras mayores. Sin embargo, tras forzar para jugar el Mundial del 2018 con la selección francesa (y ganarlo), la siguiente temporada ya empezó su declive, con constantes lesiones y poca continuidad.

En una entrevista al Canal Plus de Francia, el francés lo reconoció sin excusas: “Realmente forcé mi rodilla durante la Copa del Mundo. Pero ahora yo soy campeón del mundo. En la vida tienes que tomar decisiones y de esta elección no me arrepiento.”

¿Una cesión para la próxima temporada?

Según informa el Diario Sport, la opción que tiene más fuerza para la próxima campaña es la cesión. El Barcelona es consciente que este mercado de fichajes será muy atípico por la crisis del coronavirus, con poco dinero en movimiento y muchos intercambios de jugadores. En el club aún confían en sacar tajada por el defensa francés. No olvidemos que estamos ante un campeón del mundo que rindió a un nivel muy alto hace dos años.

Entre los más interesados, según Sport, estaría el Nápoles. El fútbol italiano se adaptaría a las características de “Big Sam”, donde se confía que recupere el alto rendimiento que dio al Barcelona en las dos primeras temporadas.

Los planes del Barcelona en el centro de la defensa

Como casi temporada, el club azulgrana quiere disponer de cuatro centrales de garantía. Hay dos que son indiscutibles, por el rendimiento mostrado esta temporada: son Gerard Piqué y Clément Lenglet. El catalán tiene 33 años, pero de momento la edad no está siendo un impedimento para para jugar a un gran nivel. Nada que decir tampoco del francés, que se muestra muy seguro siempre en línea defensiva y comete muy pocos errores.

Como decíamos, se confía en el uruguayo Ronald Araújo para la siguiente temporada. El cuarto elemento sería Eric García, un central muy joven que ha rendido muy bien esta temporada con el Manchester City y que el Barça está muy interesado en recuperar, tras su marcha al club inglés en 2017 tras formarse en las categorías inferiores del conjunto catalán.