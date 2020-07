“No hay ninguna duda de que Xavi será entrenador del Barcelona”. ¿Quién lo dijo?

El ex centrocampista del club azulgrana nunca ha escondido su deseo de entrenar en el Camp Nou, y Vicente del Bosque explicó que cree con seguridad que el ex jugador de 40 años cumplirá su sueño más tarde o más temprano.

“Claro que puede ser entrenador del Barça. Todos hemos pasado nuestra época de jugador, en la que algunos han demostrado una vocación por ser entrenador y él lo ha hecho. Llegará el momento en el que va a ser el hombre ideal para el Barcelona, no me cabe duda que lo será y ojalá le vaya muy bien.

Para la selección española ha sido un héroe y además marcaba el estilo de juego del equipo. Si lo ha hecho desde adentro, también lo podrá hacer desde afuera.”

Xavi actualmente está en el cargo de entrenador en el club qatarí Al-Sadd. Recientemente ha firmado una extensión de un año para seguir en la temporada 2020-2021.

¿Xavi se unirá al Barcelona el próximo año?

Xavi Hernández habló recientemente sobre el reto de ser el líder en el banquillo del equipo de su vida. De sus palabras se desprende que podría llegar al Camp Nou como muy temprano en el año 2021, según explicó en una declaraciones que reportó el Diario Sport:

“La ilusión más grande que tengo ahora es ser entrenador del Barça y volver al Barça para triunfar. No yo, sino esos futbolistas y que el Barça triunfe. Y, como consecuencia, nuestro staff técnico, que se está preparando mucho y nos hace mucha ilusión”.

“Soy una persona de club. Y lo que me gustaría es tener todos los condicionantes para volver en el momento exacto para empezar un proyecto de cero. Eso ya lo he dicho muchas veces pero me gustaría poder tomar decisiones futbolísticas en el Barcelona”