Ya surge un candidato para ser técnico del Barcelona ¿quién es?

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu dijo de manera enfática que tomará decisiones de medida importante en los próximos días. Una de esas de la de la persona que se hará responsable del banquillo.

Ya se sabe que Quique Setién será destituido en las próximas horas o días. La institución ya tenía muy claro que el técnico cántabro no tenía futuro con ellos después del deterioro que sufrió el vestidor durante su gestión.

Lo que hizo todo “tocar fondo” como dijo el defensa Gerard Piqué fue el resultado ante el Bayern que aceleró el proceso.

Por eso el Barça quiere fichar a un entrenador lo más rápido posible para que prepare el nuevo proyecto teniendo en cuenta los tiempos tan cortos que tiene para preparar todo.

Ilusiones y opciones

Todos que siguen al Mundo Barça saben que el candidato soñado es Xavi Hernández. Dicha alternativa no vendrá en el futuro inmediato ya que no concuerda con la administración de Bartomeu y recientemente extendió su contrato con Al-Sadd en Catar.

Conciendo cómo se encuentra el mercado, la opción más viable sería la de Mauricio Pochettino.

De acuerdo a Diaro SPORT, Pochettino ya se le había consultado en enero por el área deportiva.

Pochettino hablando Tottenham

Mauricio Pochettino talks openly about his time at Tottenham and getting back in to managementSUBSCRIBE ► http://bit.ly/SSFootballSub PREMIER LEAGUE HIGHLIGHTS ► http://bit.ly/SkySportsPLHighlights Mauricio Pochettino talks to Sky Sports about his time as manager of Tottenham, what he has been doing during his time out of football, the rumours of him taking over at Manchester United & Newcastle and his plan to get back in to management. Watch Premier League LIVE on Sky Sports here ► http://bit.ly/WatchSkyPL ►TWITTER: https://twitter.com/skysportsfootball ►FACEBOOK: http://www.facebook.com/skysports ►WEBSITE: http://www.skysports.com/football MORE FROM SKY SPORTS ON YOUTUBE: ►SKY SPORTS CRICKET: https://bit.ly/SubscribeSkyCricket ►SKY SPORTS BOXING: http://bit.ly/SSBoxingSub ►SOCCER AM: http://bit.ly/SoccerAMSub ►SKY SPORTS F1: http://bit.ly/SubscribeSkyF1 2020-05-23T13:00:33Z

Que sea un técnico serio que comanda respeto y ofrece una propuesta interesante, no hay duda.

El gran problemas es que pueda ganarse al equipo y a la fanticada por causa de sus declaraciones pasadas sobre el Barcelona, de las cuales se ha disculpado. A principio de mes, el oriundo de Murphy dijo que “no diría que nunca entrenaría al Barça“. Todo esto llega a causa de su pasado con el Espanyol.

La dirigencia del equipo culé ve con buenos ojos a la llegada del ex periquito al banquillo culé. Para el club ahora lo más importante hacer un borrón y cuenta nueva después del error que cometieron al contratar a Quique Setién, por eso ahora están manejando los números para la salida del ex timonel del Betis.

A esta administración Pochettino siempre le ha gustado al argentino. Ya había hablado en algún momento con el mismísimo Bartomeu al respecto. No solo tiene el aval directivos y jugadores, ya falta que le saquen la alfombra roja para que llegue a Can Barça. Todos saben a qué apuesta basado en su paso por la Premier League y sus comienzos como técnico con el acérrimo rival catalán. Lo que más importa para el equipo es que tiene el carácter para liderar una eventual purga dentro del vestuario que que será inevitable y significativo.