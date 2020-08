Bartomeu: “se van a tomar decisiones”

Luego de la terrible humillación del FC Barcelona a manos de un tren a toda velocidad que le pasó por encima a los Culés como lo fue el Bayern Múnich, que con un contundente marcador de 8 goles contra 2, aplastó y terminó con todos los sueños azulgranas en competición europea, las declaraciones por parte de los jugadores, cuerpo técnico y presidente no se hicieron esperar, ocasionando una inminente crisis que ya estaba anunciada. Un partido que se espera sea el comienzo de una renovación que pide a gritos la afición, socios y el mismo equipo. No sucedió en Roma y tampoco en Liverpool, pero se espera, que ahora si sea el momento de tomar las decisiones necesarias para reestructurar un equipo que se comenzó a caer a pedazos desde la salida de Neymar, el mal manejo directivo y económico, la falta de planeación, la perdida de títulos y las eliminaciones de Champions League.

Tras las declaraciones de Gerard Piqué, uno de los pesos pesados de la plantilla, quien aseguró que era momento de ‘cambios estructurales’ y de dar un paso al costado como jugador, el presidente del Barcelona – quien ha sido demasiado cuestionado por la manera en que dirige al club – ha tomado la vocería y salió a dar la cara en Movistar Plus. En sus declaraciones para el medio aseguró que en los próximos días se tomaran las decisiones necesarias y que son medidas que ya estaban acordadas antes del partido de Champions en Lisboa. Además, aprovechó para enviar un mensaje de ánimo a todos los Culés y para felicitar al Bayern Múnich. “Tiene razón Piqué. Es una noche muy dura y lo lamento por todos los socios y por el club que representamos. Felicito al Bayern de Múnich merecieron pasar, nosotros no. Nosotros no hemos estado a nuestro nivel ni a la altura del partido. Es un resultado abultado” afirmó a Movistar.

Un año complicado para Bartomeu que no solo perdió la Liga en las últimas jornadas ante el Real Madrid luego de la reanudación de la competición tras la crisis sanitaria del coronavirus, ahora, es un pedido a gritos por parte de sus opositores, quienes están pidiendo hace meses que el presidente sea capaz de tomar las decisiones necesarias. Sin embargo, Josep María no ha querido decir cuáles serían estas medidas. Lo que sí está seguro es que habrá un cambio en la plantilla. “Como he dicho antes, muchas decisiones ya estaban tomadas. A partir de ahora irán saliendo otras decisiones. Es un día para reflexionar, no para tomar decisiones en caliente”. Concluyó el máximo dirigente que deja en incertidumbre lo que sería el futuro del actual entrenador Quique Setién.

Sus opositores arremetieron contra Bartomeu

Tras esta histórica eliminación y humillación, Joan Laporta, expresidente del FC Barcelona, se pronunció por medio de las redes sociales, en donde estalló y arremetió contra la junta directiva actual del club. En su trino, Laporta calificó las declaraciones de Josep María Bartomeu como ‘cobardes’ e ‘ineptas’ en un momento tan crítico para los azulgranas. “Después de esta dolorosísima derrota, las declaraciones del presidente Bartomeu son, una vez más, una muestra de cobardía e ineptitud. La incompetencia de él y su junta los inhabilita para tomar más decisiones que condicionen el futuro del Barça”. Aseguró en su Tweet.

Després d’aquesta dolorosíssima derrota, les declaracions del President Bartomeu són, un cop més, una mostra de covardia i ineptitud. La incompetència d’ell i la seva junta els inhabilita per prendre més decisions que condicionin el futur del Barça. — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) August 14, 2020

Por su parte, Victor Font, empresario español, también se pronunció sobre el 2-8 del marcador de hoy, proclamando elecciones en el club y que el actual presidente debía de dimitir, por los varios años de debacle, tristeza y vergüenza en Europa. “Ya son demasiados años de tristeza y vergüenza, pero esto de esta noche sólo tiene un nombre: humillación. No alarguemos más la agonía ni perdamos más un tiempo precioso. “¡Bartomeu dimisión, elecciones cuanto antes mejor y entre todos, reconstruimos el club y devolvamos la ilusión al Barça!!” sentenció.