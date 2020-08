Xavi: “Aún no es momento de regresar al Barça”

Xavi Hernández ex capitán del FC Barcelona e ídolo Culé concedió una entrevista a El País, en la que habló sobre su futuro como entrenador. Xavi actual técnico del Al Sadd catarí ha sido el nombre más sonado en los últimos meses para dirigir el banquillo azulgrana, luego de la destitución de Ernesto Valverde y la llegada de Quique Setién. Un pedido a gritos por parte de los hinchas del Barça quien ven en la figura de Xavi Hernández un referente de los valores y estilo de juego del club, que podría devolverle esa esencia que ha perdido un poco el FC Barcelona.

Sin embargo, el de Terrasa en esta entrevista a descartado su llegada al club catalán – por el momento– debido a que respeta mucho a Setién y que considera que por ahora hay muchos temas extradeportivos involucrados en este tema. Eso sí, no descarta que en un futuro pueda dirigir al equipo de sus amores, al cual le desea siempre lo mejor. “No creo que sea ahora el momento. En enero les dije que no era el momento y ahora no me han contactado, respeto mucho a Quique Setién; tiene un manual de juego muy parecido a lo que necesita el Barça que es el cruyffismo, pero otra cosa es que los resultados acompañen”. Sentenció Xavi a El País.

Esta fue la versión que entrego el histórico mediocampista -> https://t.co/9NDrfxL8T8 — Gol Caracol (@GolCaracol) August 13, 2020

Sobre su futuro

Por el momento Xavi está enfocado en seguir adquiriendo la experiencia necesaria para algún día poder dirigir a un equipo de tanta calidad y exigencia como lo es el FC Barcelona. El actual entrenador del Al Sadd aseguró sería todo un sueño comandar a la plantilla azulgrana de la mano de Jordi Cruyff y Carles Puyol. “Estoy encantado de poder seguir adquiriendo experiencia y retándome. Para mí sería un privilegio entrenar algún día al Barça, con un equipo de ensueño, con Jordi Cruyff, Carles Puyol y algunos jugadores actuales. Gente válida que conoce la casa, gente de mi confianza y de mi cuerda” aseguró.

Su relación con Messi

El campeón del mundial del 2010 con España también se refirió sobre la situación de Messi en el Barcelona y de la renovación del argentino año tras año. Asegurando que el Barça necesita a Messi y Leo necesita del Barça. Un relación y acuerdo mutuo que se tiene que seguir generando, y tratar de hacer feliz al ‘10’ del Barça ya que dice que con un ‘Leo feliz seguro ganarán más títulos’. “Tengo una gran amistad con Messi, lo respeto mucho. Es un animal competitivo que siempre quiere ganar y desde hace diez años es el mejor futbolista del mundo. Ojalá nos podamos volver a encontrar a nivel profesional. Tener al mejor jugador de la historia en tu equipo es tener un as para ganar”. Además, reafirmó que Leo ha mantenido su gran nivel y lo sigue demostrando día a día. “Messi ha hecho lo de Pelé, Cruyff, Maradona, Ronaldo… pero durante 15 años y en la época moderna. Está a un altísimo nivel físico, técnico, táctico y sigue siendo el mejor cada partido”. Concluyó Xavi.