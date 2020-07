[VÍDEO] La tremenda asistencia de espuela del nuevo fichaje del Barcelona

Ayer el flamante nuevo fichaje del Barcelona, Francisco Trincao, disputó su último partido con el Sporting de Braga. Era un partido clave para que el conjunto portugués consolidase la tercera plaza en la Liga Portuguesa y, de esto modo, ahorrarse una fase previa de la Liga Europa la temporada que viene.

El encuentro era ante el campeón, el Porto, que si bien es cierto que ya no se jugaba nada porque ya era matemáticamente campeón, siempre es un rival complicado.

El partido andaba por el minuto 65 cuando el Sporting de Braga, tras un lanzamiento al palo, pudo armar una rápida jugada por banda derecha. El balón le llegó a Trincao en posición de chut, pero ante la oposición de un defensa del Porto, optó por la asistencia de espuela a Fransérgio. El mediocampista enganchó la pelota de primeras para firmar el gol de la remontada y vencer por 2 a 1.

El extremo portugués era consciente de que era su último partido, por lo que vivió el encuentro con especial intensidad.

El entrenador del Sporting de Braga, Artur Jorge, no pudo reprimir las lágrimas mientras abrazaba al jugador de 20 años. Sabía que era el último encuentro en el que lo entrenaba y se emocionó.

