[VÍDEO] ¿Ha favorecido el VAR al Madrid? Las acciones dudosas, analizadas

Desde que volvió la Liga Española, tras la pausa por el coronavirus, el funcionamiento del VAR se ha discutido más que nunca. El Barcelona partía con una ventaja de 2 puntos sobre el Real Madrid y los blancos ahora se encuentran 4 puntos por encima de los azulgranas. ¿Ha ayudado el VAR al Real Madrid?

Según el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en declaraciones a Movistar, el VAR estaba favoreciendo al gran rival:

“El VAR no está dando la talla que todos queríamos. Desde que ha pasado el post confinamiento ha habido muchos partidos que no ha sido equitativo y ha favorecido al mismo, y muchos equipos se han visto desfavorecidos. El VAR debe ayudar al árbitro, durante los últimos partidos todo el mundo ha visto imágenes en las que no se ha utilizado bien el VAR”.

Hace un par de días, el técnico del Real Madrid Zinedine Zidane también se refirió a la polémica con el videoarbitraje:

“Parece que ganamos por los árbitros y no es así. (…) Sí, estoy cansado. Al final siempre hablamos de lo mismo, pero esto no va a cambiar. El árbitro ha ido a ver la jugada y ha pitado penalti porque hay penalti.”

Zidane hablaba sobre la última acción polémica del partido contra el Athletic de Bilbao, en la que los vascos se quejaron de un posible penalti de Sergio Ramos a Raúl García. Analizamos esta acción y algunas otras dudosas de los últimos partidos.

El posible penalti de Sergio Ramos a Raúl García (Athletic 0 – Real Madrid 1)

Sergio Ramos Stomping Raul Garcia | July 05, 2020Sergio Ramos Stomping Raul Garcia | July 05, 2020 2020-07-05T13:42:51Z

Para el árbitro Iturralde González, sí que tendría que haberse señalado la pena máxima en esa acción, en declaraciones al Diario AS:

“Eso es penalti. La intencionalidad en el fútbol no cuenta, no existe. La diferencia es que uno intenta jugar el balón y el otro está en una posición en la que no está el balón. La intencionalidad en el fútbol no cuenta. Yo no pitaría nunca penalti, pero con estas normas es penalti”.

En cambio, para el también ex árbitro Andújar Oliver, en declaraciones al Diario Marca, sí que se acertó al no señalar penalti:

“A diferencia de la pena máxima que originó el 0-1, el pisotón de Sergio Ramos a Raúl García es involuntario”

El penalti de Llorente a Vinicius (Real Sociedad 1 – Real Madrid 2)

En el penal señalado a Vinicius que supone el primer gol para el Real Madrid hay un leve contacto por parte de Llorente sobre la pierna con la que dispara. La reacción del brasileño es totalmente desmedida. Hay margen para la duda.

Según el ex árbitro de Radio Marca, Andújar Oliver “existe penalti porque hay contacto”. Justifica la decisión del VAR de concederlo de la siguiente manera:“El VAR no lo va a rectificar porque hay contacto, aunque es un contacto como los muchos que hay a lo largo de un partido”.

El gol anulado a Januzaj (Real Sociedad 1 – Real Madrid 2)

Por lo que respecta al gol del belga, Estrada Fernández señaló fuera de juego posicional de Mikel Merino. Cierto es que interviene en la visión del balón que pueda tener Courtois, pero… ¿es suficiente?

what blocking?? he dived as soon as he saw januzaj kicked pic.twitter.com/8gDf55oWqT — ㅤ (@ateng_forever) June 21, 2020

El ex árbitro Iturralde González considera en Diario AS que el gol debió subir al marcador:

“La interferencia en un contrario, en este caso al portero, se mide por la distancia del jugador en fuera de juego con el portero, si este jugador impide su campo visual o si hace algún movimiento para apartarse o agacharse para que no le dé el balón. Es decir, la interferencia en algunos casos como éste es muy subjetiva, no estamos hablando de una causa factual. Yo personalmente creo que no es fuera de juego. También hay que tener en cuenta que el jugador de la Real está fuera del área pequeña por lo que está mínimo a más de 5,50 metros del portero”.

La mano de Benzema (Real Sociedad 1 – Real Madrid 2)

Por último, en el gol de Benzema, ¿hay mano previa del francés? La superficie de contacto es muy dudosa.

VideoVideo related to [vÍdeo] ¿ha favorecido el var al madrid? las acciones dudosas, analizadas 2020-07-07T08:35:55-04:00

Iturralde González explica en este caso:

“No hay un 100% de seguridad de que le pegue con el hombro o con el brazo. Para el árbitro no es mano. Lo que diga el árbitro está bien. Es una jugada tan al límite que el VAR no va a entrar nunca. Ese balón viene con nieve y le puede quedar ahí el balón. Si le pega en el brazo sale más rígido”.

¿Falta previa de Carvajal en el gol de Vinicius? (Real Madrid 2 – Mallorca 0)

También hubo polémica en el partido contra el Mallorca. En la jugada del primer gol, se podría considerar que Dani Carvajal comete falta sobre Dani Rodríguez al golpearle con el brazo.

New controversy: goal from Vinicius or foul from Carvajal?Carvajal was the star of the controversy. The defender got in Dani Rodríguez's way at the start of the passage of play and Mallorca asked for a foul from the Real Madrid player and consequently, the goal be disallowed. It can be understood as a coming together which even Carvajal ended up on the ground. VAR revised the play and in the end, the referee didn't change his decision, and Vinicius' goal, who lifted the ball over Manolo Reina, put Madrid in front amidst the protests from the Mallorca players. 2020-06-25T09:25:12Z

En este caso, el ex árbitro Andújar Oliver, en declaraciones a Marca, sí consideró que el árbitro se equivocó al no anular el gol. “En el inicio de la jugada hay una falta que debió ser señalada por Melero López, pero que él interpretó como carga legal”.

En total, hemos destacado cinco jugadas muy polémicas. Todas cayeron del costado de los blancos. ¿Qué consideráis vosotros? El debate y la polémica están servidos.

inícius abrió el marcador… previa falta de Carvajal a Dani Rodríguez. En esta acción Andújar sí consideró que el árbitro se equivocó al no anular el gol. “En el inicio de la jugada hay una falta que debió ser señalada por Melero López, pero que él interpretó como carga legal”, señaló nuestro experto arbitral.quieres conocer al editor de tras de estos videos? visita mi instagram: https://instagram.com/j.a_vargas17/2020-06-21T21:Iturralde González explica en este caso“No hay un 100% de seguridad de que le pegue con el hombro o con el brazo. Para el árbitro no es mano. Lo que diga el árbitro está bien. Es una jugada tan al límite que el VAR no va a entrar nunca. Ese balón viene con nieve y le puede quedar ahí el balón. Si le pega en el brazo sale más rígido”./span>