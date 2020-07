El presidente del Barcelona habla del fichaje de Neymar, Lautaro y del futuro de Messi

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha concedido una entrevista a la radio catalana Rac 1 para repasar la actualidad del conjunto. Siempre es habitual que cuando se acerca el final de la campaña el dirigente hable en los principales medios de Catalunya: Catalunya Ràdio, Mundo Deportivo, Sport, RAC1…

Eso sí. No habrá ninguna entrevista a la Cadena SER, una de las más importantes en toda España. Hay que recordar que esta emisora de radio fue quien destapó el “Barçagate”, que destapó que el Barcelona podría haber pagado a una empresa externa para monitorizar las redes sociales. También por difamar contra el entorno del club que discutía la gestión de la actual Junta Directiva. Esto último fue desmentido por la auditoría de la empresa Pryce Waterhouse, a la cual tuvo acceso el periodista de Catalunya Ràdio Jordi Borda.

En cualquier caso, uno de los periodistas de la Cadena Ser, Sique Rodríguez, quiso informar sobre la postura de Josep Maria Bartomeu respecto a su medio:

“Josep Maria Bartomeu no quiere conceder una entrevista a SER Catalunya, que es el medio que destapó el Barça Gate. Como tenemos preguntas por hacer que sólo puede responder él, no iremos a la rueda de prensa que el Barça ha convocado hoy donde comparecerán dos trabajadores del club”

Las respuestas de Bartomeu a RAC1

El presidente del Barcelona habló sobre temas claves de la actualidad del club, que a continuación repasamos.

La renovación de Leo Messi: “Tiene contrato hasta el 2021. No explicamos estas cosas, pero tenemos la obligación de renovarlo. El sábado hablé con él, fue la última vez. Hablo para ver cómo están, y tenemos muchos temas sobre la mesa.Además les animo, les digo que no bajen los brazos, que compitan. Veo a Messi tranquilo, él quiere retirarse del fútbol en el Barça, lo ha dicho él”.

El fichaje de Lautaro: “Hablaremos cuando acabe la temporada. El Barça no tiene marcado en el calendario las fechas. Ahora estamos en la Liga”.

La difícil llegada de Neymar: “Es poco probable, por la situación económica de todos los clubs de Europa”.

Los fichajes, en general: “Habrá intercambio de jugadores, no habrá fichajes altos en los clubs en general”.

La incorporación de Xavi como entrenador: “Gran jugador y entrenador y algún día estará al frente del equipo. Ahora tenemos a Setién. Xavi quiere venir, algún día vendrá y lo hará muy bien”.

La continuidad de Quique Setién: “Continuará, evidentemente. Estoy contento con la evolución del equipo. En los dos últimos partidos ya se ha visto una evolución. Primero intentemos ganar la Liga y luego, la Champions. Luchamos porque el partido sea en el Camp Nou, la UEFA está a la espera de la evolución de la situación”.

Sobre la polémica con el VAR: “Estoy a favor del VAR. He dicho que la apliación del VAR actualmente no es ecuánime. Desde el post confinamiento hay decisiones que favorecen a alguno y perjudican a otros. Lo veo todo el mundo del fútbol. No es una crítica, quiero mejorar el VAR. Sigo a favor del VAR soy un firme defensor del VAR y la tecnología puede ayudar. No me ha llamado Rubiales, pero tampoco lo diría. He hablado con él de este tema, y también está a favor”.

Sobre el Barça Gate: “El Barça no tiene nada que ver. Nadie ha dado ninguna instrucción para difamar a nadie. La auditoría lo dice muy bien. Los jugadores lo saben. Hay mensajes…, pero se sabe quién está detrás. Se sabe quién hay pero no se puede identificar las personas que hay detrás, creo que las autoridades deberían regularlo. Hay ciertos países en los que salen informaciones en las que se habla mal del Barça y de los jugadores. Muchos tuits son fakes. En la auditoría queda claro que el Barça no sabe nada. Tengo la conciencia muy tranquila.”