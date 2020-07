Lamentables declaraciones sobre Messi: “¿Griezmann tiene miedo de un niño medio autista?” ¿Quién lo dijo?

En el Barcelona no son buenos tiempos para el fútbol. El equipo ha empatado 3 de sus últimos 6 partidos y prácticamente ha dicho adiós a sus opciones de ganar la Liga Española.

Especialmente señalado ha quedado el francés Antoine Griezmann, que está firmando una primera temporada para olvidar en el conjunto azulgrana. En el último partido contra el Atlético de Madrid, el delantero no ingresó al campo hasta el minuto 90, dejando claro que ha pasado de titular indiscutible a suplente confirmado para Quique Setién.

Con la progresión de Ansu Fati y los fichajes de Trincao y Pedri, en el barcelonismo son muchos los que quieren que Griezmann haga las maletas y deje en las arcas del club una buena cantidad de dinero.

Un ex jugador del Barcelona “la lía”

En una aportación muy polémica a la radio francesa de RMC Sport, el ex jugador del Barcelona Christophe Dugarry quiso hablar sobre las malas actuaciones recientes de su compatriota Antoine Griezmann. Las palabras que usó fueron lamentables:

“¿De qué tiene miedo (Griezmann), de un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle ‘cojones’ (sic) en algún momento”

💣💥 Tremenda rajada de Dugarry sobre Messi: "¿Griezmann tiene miedo a un chaval que mide 1,50 y es medio autista?" https://t.co/1JureNPjP9 — MARCA (@marca) July 2, 2020

Por si aún no era suficiente, Dugarry echó más leña al fuego al hablar sobre la relación entre los en el Barcelona:

“Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi. Tiene que darle un tortazo en la cara. Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde balones, juega con la pierna encogida. Griezmann debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema”

Griezmann y Messi no fueron los únicos que salieron escaldados de las palabras de Dugarry. También el actual, Quique Setién, fue objeto de sus críticas.

“Es un entrenador que patina totalmente. Setién es buena gente, pero no tiene el nivel. No sabía a quién cambiar. Cambió a Sergio Busquets en el 85 para meter a Ansu Fati y lanzó a Griezmann en el 90. No era algo contra Griezmann. Es que no sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está superado. Estoy convencido de que no tiene nada contra Griezmann, lo único es que está superado”.

Horas después, Dugarry pide disculpas

Tras comprobar la gran repercusión de sus palabras, el ex futbolista y actual comentarista pidió perdón: