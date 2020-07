[VÍDEO] El Barcelona vuelve a fallar. Todos los goles del Barcelona – Atlético de Madrid

El Barcelona sigue sin encontrar su mejor versión tras la reanudación de la competición. Partió como líder a 2 puntos del Real Madrid y ahora puede quedarse a 4 puntos de los blancos si los de Zidane ganan su partido contra el Getafe.

Ayer tocaba un rival siempre correoso como es el Atlético de Madrid, quien busca confirmar la tercera posición en la Liga Española para no tener problemas para entrar en la Champions League de la temporada que viene.

Lo cierto es que seguramente fue uno de los mejores partidos de los azulgranas tras la vuelta de la competición, pero la sensación es que este Barcelona no da para más. El equipo no tiene ni la fuerza ni la calidad para imponerse sin complicaciones a los rivales de la parte alta de la tabla.

Quique Setién fue atrevido en su alineación. Después de la buena actuación de Riqui Puig en Vigo, lo alineó como titular. El Barcelona dejó el 4-3-3 y pasó al 4-4-2, con Messi y Luis Suárez como referencias en punta. Ansu Fati y Griezmann se quedaban en el banquillo.

#LaLiga: Alineación del FC Barcelona para enfrentar al Atlético de Madrid, partido correspondiente a la Jornada 33. pic.twitter.com/KUeW4Hw4Qg — Camino Al Vestuario (@CaminoVestuario) June 30, 2020

Alta intensidad en el inicio de partido

El encuentro se disputó a un ritmo elevado, con poco control del medio del campo y ocasiones constantes para los dos equipos. El que marcaría la diferencia volvería a ser (¿quién si no?) Leo Messi. En el minuto 12, sacó un córner al palo corto con muy mala intención, el balón se coló entre las piernas de Diego Costa, despistó a Oblak y acabó entrando en la portería.

Diego Costa Own Goal – Barcelona vs Atletico Madrid Diego Costa Own GoalDiego costa own goal, Diego Costa own goal vs Barcelona, Barcelona vs Atletico Diego Costa own goal, Barcelona vs Atletico all goals, Barcelona vs Atletico diego costa goal, Diego Costa goal vs Barcelona, Diego costa vs barcelona own goal, Diego Costa vs Barcelona DON'T CLICK THIS LINK IF YOU AREN'T SUBSCRIBED: https://www.youtube.com/c/fcbfanclub?sub_confirmation=1 A SIMPLE $1 CONTRIBUTION GOES A LONG WAY, SUPPORT OUR PATREON CAMPAIGN https://www.patreon.com/fcbfanclub FOR ADVERTISEMENT & SPONSORSHIPS: fcbmasterclass@gmail.com 2020-07-01T04:44:42Z

Pero los colchoneros reaccionaban rápidamente. Tan solo 5 minutos después, en el 17, Ferreira Carrasco (el mejor del Atlético ayer) se iba en velocidad de Piqué, recortaba ante Vidal y este se precipitaba y cometía un claro penalti sobre el belga. Diego Costa era el encargado de lanzar la pena máxima. Ter Stegen le adivinó la intención y paró el penal. Sin embargo, desde el VAR consideraron que el meta estaba algunos centímetros más adelantado de la línea de gol y había que repetir el penal. Decisión controvertida. Legal, pero controvertida, ya que esto sucede en un gran número de penales. En esta ocasión, Saúl Ñíguez tomaba la responsabilidad y no fallaba.

Barcelona vs Atletico Madrid 1−1- All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts – 2020 (Saul Niguez GOAL PEN)Barcelona vs Atletico Madrid 1−1- All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts – 2020 (Saul Niguez GOAL PEN) Barcelona vs Atletico Madrid 1−1- All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts – 2020 (Saul Niguez GOAL PEN) Barcelona vs Atletico Madrid 1−1- All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts – 2020 (Saul Niguez GOAL PEN) Barcelona vs Atletico Madrid 1−1- All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts – 2020 (Saul Niguez GOAL PEN) Barcelona vs Atletico Madrid 1−1- All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts – 2020 (Saul Niguez GOAL PEN) 2020-06-30T20:35:14Z

Lo intentó más el Barcelona en el tramo final de la primera parte, sobre todo a través de Messi, que se entendió especialmente bien con Riqui Puig y Semedo, pero no se pudo batir a Oblak.

Segunda parte frenética con un Barça que quiso y no pudo

Salió con fuerza el conjunto de Quique Setién en la segunda mitad. En el 48, una buena acción individual de Semedo terminaba en penalti de Felipe. Contacto muy justo, pero existió. Messi tenía la oportunidad de anotar por fin el gol número 700 de su carrera… y no falló. De panenka, bien suave, engañando a Oblak.

Lionel Messi Scores 700th Career Goal – Panenka Penalty vs Atlético Madrid – 30/06/20#messi #Barcelona #messi700thgoal 2020-07-01T00:18:03Z

Como en el primer tiempo, casi sin tiempo para lamentarse, el Atlético volvió a encontrar recompensa de penalti. Esta vez fue Semedo quien fortuitamente tocó a Ferreira Carrasco. El árbitro Hernández Hernández ni tan siquiera consultó el VAR y señaló pena máxima. De nuevo, Saúl Ñíguez no fallaba, aunque esta vez Ter Stegen casi evita el gol.

Saúl gol | BARCELONA 2 vs 2 ATLETICO DE MADRID#saul #gol pênalti Barcelona vs ATLETICO DE MADRID 2020-06-30T21:32:05Z

El empate a 2 subía al marcador. Con 30 minutos por delante, lo intentó más el Barcelona, quien tuvo dos ocasiones claras de Arturo Vidal, que no vieron portería por poco. Setién movió el banquillo muy tarde e hizo entrar a Ansu Fati en el 83 y a Griezmann en el 89. Por su parte, Luis Suárez, pese a jugar un partido nefasto, jugó los 90 minutos.

Si el Real Madrid gana mañana ante el Getafe, se situará a 4 puntos del Barcelona y prácticamente tendrá la Liga Española en su bolsillo. Los azulgranas han malbaratado sus opciones en tan solo seis jornadas.