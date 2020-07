[VÍDEO] Con estos dos goles, Cristiano Ronaldo luchará por la Bota de Oro

A Cristiano Ronaldo le ha sentado de maravilla la pausa futbolística por el coronavirus. Desde que llegó a la Juventus de Turín en el verano de 2018, nunca lo habíamos visto en este estado de forma en la faceta anotadora. El dato habló por sí solo. Desde que la Serie A volvió, el portugués ha conseguido nueve goles en ocho partidos.

Los dos de ayer contra la Lazio fueron claves para vencer por 2 goles a 1 y prácticamente dejar sentenciada la máxima categoría del fútbol italiano. A falta de 12 puntos por disputar, la Juventus aventaja en 8 puntos al Inter de Milán.

📈 Así queda la clasificación de la Serie A tras 34 jornadas: 🌟 Champions League: Juventus, Inter, Atalanta, Lazio

⚡ Europa League: Roma, Napoli y Milan (previa)

😡 Descenso: Lecce, Brescia y SPAL* *Matemático pic.twitter.com/z6SNuKTQec — Soy Calcio (@SoyCalcio_) July 20, 2020

Los dos goles ante la Lazio no pasarán a la historia como goles de extremada bella factura en el historial de Cristiano Ronaldo, pero no se tenían que errar y el portugués estaba allí. En el primero, la estrella de la Juventus anotó un penal perfectamente ejecutado. El portero de la Lazio, Thomas Strakosha, acertó el costado, pero el disparo iba muy ajustado al palo. En el segundo, tras un error defensivo del equipo rival, Dybala lideró un ataque a la perfección, cedió el balón a Cristiano, que sólo tuvo que empujarlo a portería vacía.

GOL DE CRISTIANO RONALDO (DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO )El día de hoy verás los dos goles que hizo Cristiano Ronaldo en la victoria de Juventus a la Lazio 2 a 1. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. También dale like al video para seguir subiendo videos de este tipo de contenido. Hasta la próximaaaa. 2020-07-21T13:58:30Z

De este modo, como informa Sport, el portugués empata con Ciro Immobile en la clasificación de máximo anotador de la Serie A con 30 goles, a falta de cuatro partidos. Los dos pelearán hasta el final para conseguir este galardón.

Además, un premio mayor aguarda en el horizonte. Actualmente, con la Bundesliga finalizada, Robert Lewandowski, del Bayern de Munich, es el actual Bota de Oro con 34 goles en 31 partidos. Eso sí, Cristiano debería marcar por lo menos 5 en estos 4 partidos, porque en caso de empate se tendrán en cuenta los minutos disputados. Es el crack de la Juventus quien habría disputado más minutos

Al final del partido, como informábamos en AhoraMismo, Cristiano se convirtió en el primer jugador de la historia en convertir 50 goles en la Serie A, en la Liga Española y en la Bundesliga.

Ya en declaraciones después del encuentro, el delantero dejó una de sus frases con las que dejó claro que va sobrado de amor propio, según reporta 20minutos:

“Sabíamos que era un partido muy difícil, teníamos una gran oportunidad. Jugamos bien, tenemos una buena ventaja. Los récords siempre son importantes, he acostumbrado la gente a batir récords en una competición u otra. Pero lo más importante no son los récords, son las victorias del equipo, que está luchando hasta el final.”

Cristiano seguirá la próxima temporada en la Juventus

Por cierto, ayer el director del equipo transalpino, Fabio Paratici, dejó unas declaraciones que tranquilizarán a todos los “tifosi” del equipo. Seguramente las dos piezas más importante del proyecto seguirán, dijo Paratici en declaraciones a Sky Sport:

“Sin duda Sarri será el entrenador del Juventus el próximo año. Y lo mismo vale para Cristiano, que está súper convencido de quedarse con nosotros.”

Sobre Paulo Dybala, que termina contrato en 2022, también se mostro optimista con respecto a su futuro ligado al equipo:

“Hablamos a menudo con sus representantes. Estamos en la misma línea, o sea encontrar una solución para que se quede con nosotros en un futuro.”