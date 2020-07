[VÍDEO] Con dos grandes goles, Messi consiguió su séptimo Pichichi

A falta de títulos, por lo menos Leo Messi se podrá conformar con el galardón de máximo goleador de la Liga Española. El argentino anotó dos buenos goles ante un flojo Alavés en la victoria de los azulgranas en la última jornada del campeonato doméstico por 0 a 5.

El Barcelona jugó un partido muy plácido y no tuvo ninguna dificultad en derrotas al conjunto vasco, que no se jugaba absolutamente nada. Eso sí, seguramente eso se transformó en una falta de intensidad excesiva.

Por lo que respecta a los dos goles que le confirmaron como máximo goleador de La Liga Española con 25 (Benzema, 21), ambos fueron de llegada desde segunda línea. El primero fue especialmente bello por su definición. Tras recibir una asistencia de Riqui Puig, Messi engañó por completo con una doble finta a Roberto Jiménez y sólo tuvo que rematar al palo corto sin oposición.

Gol de Leo Messi Alaves vs Barcelona 0-2 2020-07-19T15:39:28Z

En el segundo gol (el quinto del Barcelona), Messi también apareció desde atrás para sorprender a la defensa del Alavés, muy pasiva durante todo el partido. El argentino definió con su pierna zurda de primeras.

Alaves 0 – 5 Barcelona / Gol Leo MessiAlaves 0 – 5 Barcelona. La Liga J42 Gol Leo Messi 2020-07-19T16:36:09Z

Tras las declaraciones contra el Osasuna en las que admitió que si jugaban tan mal perderían contra el Nápoles, había especial atención por saber qué diría Messi. El argentino se mostró mucho más sosegado y reconoció que el equipo había hecho autocrítica:

“Lo principal creo que lo hicimos, que fue la autocrítica de puerta adentro, que es como tiene que ser, nos dimos cuenta de un montón de cosas. No hicimos una gran temporada a nivel de juego y de resultados por lo que se vio, pero hoy dimos un paso importante a nivel de actitud y compromiso, que es lo primero que hay que tener siempre. Luego te pueden ganar o no, pero a ganas no nos pueden ganar.”

Sobre el partido en concreto, expresó que el cambio respecto al encuentro contra Osasuna había sido notable:

“La verdad que sí, hoy se vio otra cosa, era un partido difícil de jugar por la situación en la que nos encontrábamos, por el último partido, por la hora, por el calor y hoy el equipo respondió de otra manera a nivel de compromiso y actitud.”

Como es habitual en él, al ser preguntado por su séptimo Pichichi, Messi optó por priorizar el éxito colectivo al individual:

“Siempre lo digo, que los premios y los objetivos individuales son secundarios. Es verdad que se podría haber dado por ser una marca por ser el séptimo Pichichi, pero me hubiera gustado que llegara acompañado de la Liga.”