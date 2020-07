Takefusa Kubo, del Real Madrid, habla sobre futuro. ¿Qué hará?

Esta temporada una de las mayores sensaciones del fútbol japonés, Takefusa Kubo, de 19 años, ha jugado en calidad de cedido en el Mallorca.

Al japonés le costó encontrar su sitio en el once. Es normal. Llegaba de la liga japonesa y el ritmo en España es totalmente diferente. No obstante, a medida que iban pasando los partidos cada vez iba encontrando su mejor tono. Pero ha sido después de la crisis del coronavirus cuando hemos visto su mejor nivel.

En total, esta temporada ha marcado 3 goles y ha dado 4 asistencias, cifras nada malas para un centrocampista de banda que debuta en la Liga Española.

Esta temporada tras el descenso del Mallorca, es evidente que necesita otra cesión a otro club de Primera para seguir creciendo.

Parece prácticamente imposible que encuentre sitio actualmente en la plantilla del Real Madrid con la competencia que hay.

El futuro de Take Kubo

En una entrevista a France Football, el japonés ha dado muchas respuestas interesantes, de presente y de futuro.

Su futuro: “Mi sueño siempre ha sido ser uno de los mejores jugadores y no dejaré de trabajar para lograrlo. Siempre he dicho que mi objetivo era jugar en el Real Madrid. Para eso trabajo y lo hago lo mejor que puedo, incluso sin saber qué pasará. Me gusta mucho poder jugar al fútbol en una de las mejores ligas del mundo. Se nota, ¿verdad?”.

Su temporada en Mallorca: “El club me ha hecho crecer como jugador y como persona. Dejo grandes amigos con los que he compartido grandes y malos momentos. Siempre destacaré el trato de la gente de la isla. Ha sido una temporada inolvidable”.

Su manera de jugar: “Me gusta recibir entre líneas y encarar uno contra uno, ser decisivo. Me regate, es lo que he aprendido jugando al fútbol. Tengo muchos años por delante y mucho margen de progresión. Cuando era pequeño jugaba mucho al fútbol, de ocho de la mañana hasta que caía la noche. Nunca me cansaba. Era mi vida, mi pasión. Solo quería mejorar. En el campo nunca soy tímido. Si lo eres, no creces. En el campo es tu juego el que habla”.

Take KUBO – his BEST SEASON – RCD Mallorca | 2019-2020Take (Takefusa) Kubo is the most talented Asian football player. The Japanese's from Real Madrid, but he played this season with RCD Mallorca on loan. He made his best season and now probably Real Madrid will give him to Sevilla on loan. SUBSCRIBE NOW: https://www.youtube.com/channel/UCmJnIik5WJ5Bin_q4OscDnQ?view_as=subscriber Music: Ascence – About You [NCS Release] https://www.youtube.com/watch?v=bXHfrdi_fsU 2020-07-30T10:06:44Z

¿Dónde jugará la temporada que viene?

Son muchos los clubes que han manifestado el deseo de que Kubo juegue en su equipo: Villarreal, Real Betis, Osasuna, Granada y Real Sociedad han sonado con fuerza. También algún club europeo de fuera de España se ha interesado por sus servicios, pero la idea es que siga creciendo en el fútbol español.

Sin embargo, la opción que le gusta más al japonés es la del Sevilla, según informa Defensa Central. El sistema de Lopetegui, con un 4-3-3 con extremos muy abiertos, y la clasificación del conjunto andaluz para la Champions la próxima temporada son dos factores que le convencen.