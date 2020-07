Revelados los posibles rivales de Champions en cuartos y semis del Real Madrid. ¿Quiénes serían?

Este mediodía se ha celebrado el sorteo de la Champions League en Nyon (Suiza) correspondiente a los cuartos de final y las semifinales. Se ha tratado de un sorteo un tanto especial, ya que por la crisis del coronavirus aún no se conocen los 8 equipos clasificados para cuartos de final.

Recordemos que los siguientes equipos SÍ están YA clasificados para esta ronda:

RB Leipzig

Atlético de Madrid

Atalanta

PSG

Por otra parte, son cuatro las eliminatorias de octavos de final a las que aún les queda la vuelta por disputarse:

Barcelona – Nápoles (1-1 en la ida en Italia)

(1-1 en la ida en Italia) Manchester City – Real Madrid (1-2 en la ida en España a favor de los de Pep Guardiola)

(1-2 en la ida en España a favor de los de Pep Guardiola) Bayern de Munich – Chelsea (0 a 3 en la ida a favor de los alemanes)

(0 a 3 en la ida a favor de los alemanes) Juventus – Olympique de Lyon (0 a 1 en la ida a favor de los franceses)

#ChampionsLeague 2019/2020 ✓ 5 excampeones Ronda Final

✓ 6 han jugado la Gran Final

✓ 6 buscan su primera Final 🇪🇸R. Madrid 🏆13🥈3

🇩🇪Bayern 🏆5🥈5

🇪🇸Barcelona🏆5🥈3

🇮🇹Juventus 🏆2🥈7

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chelsea 🏆🥈

🇪🇸Atleti🥈3

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ManCity

🇮🇹Napoli

🇮🇹Atalanta

🇫🇷PSG

🇫🇷Lyon

🇩🇪Leipzig pic.twitter.com/8AG26h3aaP — Xavi (@XaviSol_) July 10, 2020

¿Cuál es el posible rival del Real Madrid en cuartos y en semis?

Antes que nada, el Real Madrid deberá remontar una eliminatoria muy complicada ante el Manchester City. Los blancos perdieron el partido de ida en el Santiago Bernabéu por 1 a 2 y su pase a los cuartos de final parece muy difícil. Eso significa que deberán marcar como mínim dos goles en el partido de vuelta. Aunque ya se sabe que los de Zinedine Zidane se crecen en los partidos de Champions y todo es posible. El encuentro se disputará en un Etihad Stadium vacío, hecho que favorecerá las opciones del Real Madrid.

RESUMEN – REAL MADRID 1-2 MANCHESTER CITYEl Manchester City remonta al Real Madrid y afrontará el partido de vuelta con ventaja en la eliminatoria. Isco adelantó al Real Madrid, pero Gabriel Jesús en una acción polémica y De Bruyne desde el punto de penalti firmaron el resultado final. Sergio Ramos fue expulsado en el tramo final y no podrá jugar el partido de vuelta. 2020-02-26T22:29:41Z

En cualquier caso, el Real Madrid también tenido poco suerte en el sorteo al ir a parar a la parte difícil del cuadro. El posible rival de cuartos de final será el ganador de la eliminatoria entre la Juventus y el Olympique de Lyon. Los italianos parten con una desventaja de un 1-0 del partido de ida, pero seguramente siguen siendo favoritos. El morbo de ver a Cristiano Ronaldo viendo jugar contra su ex equipo sería un gran aliciente.

Tampoco ha tenido suerte el Real Madrid en un hipotético enfrentamiento de semifinales. Los blancos se verían las caras con el Nápoles, el Barcelona, el Chelsea o el Bayern de Munich.

Por cierto, hay que recordar que tanto cuartos de final, como semifinales, como final, se disputarán a un solo partido.

El cuadro completo ha quedado de la siguiente manera:

¿Quién será el campeón? Así quedó el draw completo de la #CHAMPIONSxESPN, que se disputarán todos en Lisboa. Los partidos que faltan de octavos de final, se jugarán en sus respectivas localías. pic.twitter.com/pTjUdBiYhw — SportsCenter (@SC_ESPN) July 10, 2020

Mofa del Manchester City a Tomás Roncero ante su predicción

Tomás Roncero es un periodista muy conocido en España. Es redactor jefe de la sección del Real Madrid en el Diario AS y su fama, sobre todo, se debe a sus apariciones en “El Chiringuito de Jugones”, donde suele defender sus argumentos de una manera muy visceral. No son pocas las veces que le hemos visto llorar en el plató tras una mala noche del equipo de su vida, el Real Madrid. De hecho, hace 4 meses, tras la derrota de los blancos ante los de Pep Guardiola en la idea de los octavos, el periodista no pudo evitar el llanto.

RONCERO rompe a LLORAR tras la derrota del REAL MADRID ante el CITYTomás #Roncero se derrumba y rompe a #llorar tras la derrota del #RealMadrid ante el Manchester City en Champions League. 2020-02-27T00:40:32Z

Tomás Roncero es también muy famoso por errar sus predicciones en Twitter. Habitualmente, cuando desea suerte a un equipo o a un deportista, alguna desgracia suele pasar. Este curioso fenómeno es conocido como “el gafe de Tomás Roncero”. Es por eso que la cuenta oficial del Manchester City ha querido usar el humor con un tuit que ha provocado la risa generalizada en esta red social.

Veremos si los cuartos de final son un Manchester City – Olympique de Lyon. Si nos fijamos en los precedentes, parece bastante factible. Es como el Pulpo Paul, pero a la inversa.