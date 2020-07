[VÍDEO] Kubo, de 19 años y propiedad del Real Madrid, la está rompiendo con el Mallorca

El Real Madrid no sólo tiene una gran plantilla en el primer equipo, sino que también dispone de grandes jugadores cedidos a otros conjuntos que están a un nivel excepcional. Algunos de ellos tendrán un futuro de blanco, pero aún son demasiado jóvenes para tener sitio en el Real Madrid de Zidane.

Es el caso por ejemplo de Odegaard, que firmó un primer tramo de la Liga Española con la Real Sociedad. También parecía que Achraf Hakimi iba a seguir esos pasos, pero el conjunto blanco decidió traspasarlo al Inter por la nada despreciable cantidad de 40 millones de euros más 5 de variables.

Sin embargo, el jugador que más la está rompiendo es el japonés Takefusa Kubo, de 19 años recién cumplidos. Llegó al Mallorca sin ser titular claro y ha terminado siendo el líder en ataque del conjunto de las Islas Baleares. Será complicado que su equipo mantenga la categoría porque ahora mismo 6 puntos le separan de la salvación, a falta de 12 por disputar.

Takefusa Kubo, una zurda de muchos quilates

Como decíamos, al japonés le costó encontrar su sitio en el once. Es normal. Llegaba de la liga japonesa y el ritmo en España es totalmente diferente. No obstante, a medida que iban pasando los partidos cada vez iba encontrando su mejor tono. Pero ha sido después de la crisis del coronavirus cuando hemos visto su mejor nivel.

En el penúltimo partido contra el Celta, el Mallorca ganó 5 a 1 y el japonés repartió 2 asistencias preciosas. Ante el Atlético de Madrid, pese a perder por 3 a 0, Kubo fue con mucha diferencia el mejor de su equipo.

En total, esta temporada ha marcado 3 goles y ha dado 4 asistencias, cifras nada malas para un centrocampista de banda que debuta en la Liga Española con un equipo de la parte baja. Aquí tienen un vídeo con algunas de sus mejores jugadas esta temporada.

Así lo ve su segundo entrenador

En una entrevista a BeSoccer, Dani Pendín, el segundo entrenador del Mallorca habló así de la joven perla blanca:

“Es un chico joven y muy buen futbolista. Tiene que aprender mucho, pero hoy en día es mucho mejor jugador que cuando llegó. Tiene una cabeza como si fuera de 30 años. Es muy educado y respetuoso.”

Sobre su habilidad técnica con la pierna izquierda, tampoco escatimó en elogios:

“La zurda que tiene es muy privilegiada y eso es un don que le ha dado Dios. También tiene mucha calidad y muy buen golpeo. Es una persona que siempre escucha y que siempre está atenta”.

Como encargado de las jugadas de estrategia, Pendín destacó su diligencia y su gran capacidad para aplicar los conceptos que le comunica:

“Es muy difícil que le preguntes una cosa que dijo el entrenador y no te la conteste bien. Yo me encargo del balón parado y muchas veces no hace falta que le explique dónde tiene que ir porque él se acuerda de lo que yo dije en la charla”