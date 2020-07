Promocionan meme de pelea de McGregor y “Platinum” Perry en “peso ancianos”

A principios de esta semana, la estrella del peso welter de la UFC, Mike “Platinum” Perry, estuvo involucrado en un incidente en un bar en Lubbock, Texas, donde fue filmado golpeando a un hombre mayor. El video de Platinum golpeando al anciano, se volvió viral el 8 de julio, obteniendo millones de visitas en múltiples plataformas de redes sociales, y de inmediato, muchos fanáticos que vieron el video recordaron un incidente inquietantemente similar que involucró a Conor “Notorious” McGregor.

Según TMZ, la policía dice que Platinum noqueó al hombre y que la víctima fue transportada al hospital para atenderlo de emergencia. El hombre le dijo a la policía que sufrió pérdida de memoria como resultado del gancho derecho de Perry.

TMZ también informó que Platinum ha sido acusado de golpear a varias otras víctimas durante el incidente en la barra de la Tabla 82. Perry fue acusado de agresión de clase A, un delito menor que conlleva una multa de hasta $500, según MMA Fighting.

En abril de 2019, Notorious McGregor golpeó a un anciano en la cara, en un bar de Dublín. El incidente recibió mucha atención y rechazo del público, especialmente cuando TMZ compartió un video del altercado. El video de McGregor golpeando al hombre se puede ver a continuación:

Y ahora, en pleno furor de la UFC, ha estado circulando un meme que muestra a McGregor y Perry luchando por el Campeonato “Elderweight” (peso de ancianos).

Algunos fanáticos se han burlado de las similitudes entre los incidentes de Perry y McGregor, y se ha establecido un combate de fantasía entre Notorious y Platinum. Un meme ha estado circulando en las redes sociales desde que el clip de Perry se volvió viral. El meme es una promoción estándar de pelea de UFC con imágenes de McGregor y Perry. El meme dice “McGregor vs. Perry” y que la pelea es para el “Campeonato Mundial de Peso de ancianos”.

Teniendo en cuenta que McGregor está retirado de la MMA y Perry ahora tiene que someterse a un asesoramiento sobre sustancias y comportamiento, antes de que se le ofrezca una pelea de la UFC, el combate de fantasía entre McGregor y Perry probablemente seguirá siendo para siempre en la ficción de los fans.

La UFC emitió una declaración sobre Perry después del incidente de agresión y dijeron que a Perry no se le ofrecerá un combate hasta que se someta a un tratamiento.



Brett Okamoto de ESPN compartió una declaración del UFC sobre Platinum y el incidente en el que estuvo involucrado a principios de esta semana.

“La UFC está consciente y preocupada por el video que se lanzó anoche sobre Mike Perry. La conducta mostrada por Perry no refleja la de nuestra organización. Perry se disculpó por su comportamiento y reconoció que estaba decepcionado consigo mismo de que sus acciones podrían haberse reflejado mal en la UFC. Además, reconoció que cree que tiene algunos problemas relacionados con el abuso de alcohol y le informó a la UFC que se había comprometido a buscar tratamiento profesional de inmediato, incluido el asesoramiento sobre sustancias y comportamiento”, dijo la UFC en su comunicado.

“En este momento, la UFC ha informado a Perry que no se le ofrecerá una pelea, y las partes acordaron evaluar los próximos pasos para Perry después de completar su programa de tratamiento”, agregaron en su misiva.

El presidente de la UFC, Dana White, también respondió al altercado de Platinum. Según transcribió Yahoo Sports, White dijo: “Vi que esto ocurría en los últimos meses con Mike Perry. Obviamente necesita algo de ayuda. Ese no es un comportamiento normal”.

Platinum aún tiene que hacer una declaración oficial sobre el incidente. El 8 de julio, después de que el video comenzara a aparecer en Twitter, Perry tuiteó: “Sin comentarios”.

Esta es la versión original de Heavy.com