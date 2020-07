La UFC abandona a Reebok por un nuevo socio: ¿quién vestirá ahora a los luchadores?

La UFC anunció este viernes que reemplazaría la ropa de larga data y la sociedad que tenía con Reebok para su vestuario por la firma Venum, esto a partir del 2021. Venum es uno de los principales fabricantes de ropa y equipamento de artes marciales, deportes de combate y fitness, incluidos productos diseñados específicamente para la MMA, el boxeo, Muay Thai, Jiu-jitsu brasileño, karate y otros deportes de lucha.

Según el comunicado de prensa que se publicó en el sitio web oficial de la UFC, los atletas de la UFC debutarán con sus nuevos kits de lucha Venum dentro del octágono, desde abril del 2021. También es cuando la ropa Venum de la UFC estará disponible para la venta por primera vez en puntos de comercio, al igual que en línea.

A pesar de ello se aclaró que la relación actual de la UFC con Reebok continuará hasta el final del próximo año calendario.

“Apreciamos la sociedad que tuvimos con Reebok en los últimos seis años. Fue un acuerdo innovador que elevó nuestras dos marcas”, dijo Dana White, jefe de la UFC, según el comunicado de prensa. “Nos complace que Reebok continúe con nosotros como el proveedor oficial de calzado de UFC hasta el 2021”.

Es un gran día para Venum, y parece que su acuerdo con la principal compañía de promoción de la MMA en el mundo podría ayudar a llevar a esa misma compañía a algunos años realmente importantes en el futuro, a partir de 2021.

“Unirse a la UFC como socio oficial de ropa y vestimenta significa mucho para el equipo de Venum”, dijo Franck Dupuis, Fundador y CEO de Venum, según el comunicado de prensa. “Venum es una marca que ha crecido junto con el deporte de la MMA, a medida que ha crecido en popularidad en todo el mundo. Estamos orgullosos y agradecidos, ya que este acuerdo significa el éxito de nuestro camino en los últimos quince años. En Venum, estamos encantados de escribir el próximo capítulo de nuestra historia”.



Venum es una compañía que fue fundada en el 2005 en Francia por Dupuis, como una alternativa a los productos que estaban disponibles en Europa durante ese tiempo. Al año siguiente, Venum comenzó a patrocinar a algunos de los mejores luchadores de la MMA en el mundo, incluidos Wanderlei Silva, José Aldo, Lyoto Machida y Mauricio Shogun Rua.



La compañía afirma ser una de las empresas de vestuario deportivo y equipamiento deportivo de combate de más rápido crecimiento en el mundo, un punto quizás reforzado por su crecimiento en otros deportes de combate como el kickboxing, el muay thai y el boxeo.

De hecho, Venum patrocina a uno de los mejores luchadores libra por libra en el boxeo profesional hoy en día,Vasyl Lomachenko, por lo que el último acuerdo de la compañía con la UFC, solo debería ayudarle a seguir creciendo su marca en todo el mundo.

