Conor McGregor en peligro de perder un récord en la UFC 251: ¿cuál?

La superestrella de la UFC, Conor McGregor, es fácilmente el luchador de la UFC más vendido en la historia de la compañía, pero parece que el ex “campeón de campeones” retirado, quien tiene 31 años, podría estar en peligro de perder uno de sus récords más impresionantes. Después de la UFC 251, McGregor puede perder su asiento en la lista de las tarjetas de pago por ver más vendidas de la UFC.

El presidente de la UFC, Dana White, reveló esa asombrosa información a los medios de comunicación el viernes en Abu Dhabi, al hablar sobre la próxima tarjeta UFC 251: Usman vs. Masvidal PPV, que será mañana 11 de julio.

“Esta cosa está saliendo de las listas”, dijo White. “Esta cosa tiene una tendencia más alta que una pelea de Conor McGregor. Lo único con lo que esta pelea es comparable, es con la de Conor-Khabib”.

El UFC 229: Khabib vs. McGregor, es el PPV de la UFC más vendida de la historia, y la UFC 251 podría estar en camino de derribar esa marca impresionante.

White dijo tambien que las ventas de mercancías ya estaban fuera de las listas.

“Les daré una estadística interesante”, dijo White. “En nuestra tienda UFC, ya hemos vendido más productos que en todo el 2019”.

Por lo tanto, parece que White cree que la UFC 251 está en camino de romper algunos récords importantes de taquilla.

Si ese es el caso, uno se pregunta si el evento récord podría atribuirse más a la UFC 251: Usman vs. Masvidal, que es la primera carta en la UFC Fight Island, o si tal vez es solo el momento perfecto de una pelea muy esperada como Usman vs. Masvidal que llega en el momento correcto.

Los eventos más vendidos de UFC PPV en la historia comparados

Según Tapology, el evento de la UFC con (Pago por Ver) PPV más vendido, fue hasta ahora el UFC 229: Khabib vs. McGregor en 2018, con 2,4 millones de compras.



Ese es el tercer evento más grande en la historia de los deportes de combate, detrás de las dos peleas más grandes del boxeo, Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao en 2015 (4.6 millones) y Mayweather vs. McGregor en 2017 (4.3 millones).

Los siguientes eventos de la UFC más cercanos en la lista, son el UFC 202: Díaz vs. McGregor 2, con 1.6 millones y UFC 196: McGregor vs. Díaz, con 1.3 millones.

Ambas peleas ocurrieron en 2016.

Parece que White espera que la UFC 251: Usman vs. Masvidal, al menos supere las dos peleas McGregor vs. Díaz de hace cuatro años en la lista. También parece que no está cerrando la puerta a la UFC 251, rompiendo el récord de todos los tiempos establecido en la UFC 229.

“Esta cosa es una pelea tan grande como la que he visto en toda mi carrera”, dijo White.

Puedes ver a White hablar sobre sus enormes expectativas a continuación.

