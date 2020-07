[FOTOS] El Barcelona revela el emblemático diseño de la camiseta para la temporada 20-21

El Barcelona ha lanzado al mercado su nueva equipación para la temporada 2020-2021 el martes con la sorpresa de la recuperación de las tradicionales rayas verticales azulgranas.

El equipo había jugado esta temporada con la camiseta a cuadros, al estilo tablero de ajedrez, algo inédito hasta la fecha. Esta temporada, sin embargo, ha escogido un “look” mucho más clásico, con un cuello dorado y pantalones azules.

Jugadores como Lionel Messi, Antoine Griezmann, Sergio Roberto y Sergio Busquets han posado con la nueva indumentaria en las redes sociales.

😍 Our new first kit 20/21 😍#OnlyForCulers pic.twitter.com/HtuojoRxsg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2020