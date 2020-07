¿Xavi será el próximo entrenador del Barcelona?

El presidente del Futbol Club Barcelona Josep Maria Bartomeu ha explicado que la leyenda del club Xavi Hernández volverá al Camp Nou para hacerse cargo del equipo “tarde o temprano”.

El centrocampista ha dejado claro que “sería su sueño” entrenar a los catalanes y Bartomeu dijo a TV3 que confía en que eso sucederá en algún momento en un futuro quizás no demasiado lejano.

Sin embargo, el presidente de 57 años insistió en que en el club están muy contentos con el actual mánager Quique Setién y que no le están buscando ningún substituto por el momento: “Xavi será el entrenador del Barcelona, tarde o temprano. Pero ahora nosotros no buscamos ningún mánager. Estamos con Quique.”

“Quique Setién entrenará al equipo en la Champions League y por lo menos en estos dos partidos de Liga que quedan. Hemos tenido una temporada muy atípica, jugaremos en agosto y él estará con nosotros. Si superamos al Nápoles, estaremos en Lisboa.”

“Nuestra voluntad es completar los contratos y Setién tiene uno. Fuimos a casa de Setién para hablar sobre su futuro, para los planes para la siguiente temporada. Él probablemente se quedará aquí y estamos muy interesados en escuchar qué es lo que piensa.”

Hay que recordar que Setién llegó al Barcelona en enero como remplazo de Ernesto Valverde pero ya ha sufrido mucha presión después de ver a su equipo superado por el Real Madrid en La Liga Española. Tiene contrato hasta finales de junio de 2022.

Xavi ya trabaja en el retorno al Barcelona

Xavi es actualmente el entrenador del equipo catarí Al-Sadd y acaba de firmar una extensión de un año de contrato con el club. Sin embargo, en una entrevista al Diario Sport, admitió que estaba haciendo planes con su staff técnico pensando en un retorno al Barcelona.

“El deseo más grande que tengo ahora es ser el entrenador del Barcelona y devolver al equipo al camino de la victoria. Quiero que los jugadores y nuestro staff técnico, que se están preparando para ello, triunfen. Es algo que me entusiasma.”

“Soy un hombre de club. Me gustaría volver al Barcelona en el momento exacto para empezar un proyecto desde 0. Lo he dicho muchas veces, pero quiero tomar decisiones futbolísticas en el Barcelona.”

“Está claro que después de las elecciones, estaré preparado. Vinieron a por mí en enero y estuvimos hablando. Les dije que ni las circunstancias ni el ‘timing’ eran los ideales.”

El Barcelona celebrará elecciones a la presidencia en enero de 2021. Bartomeu no se puede volver a presentar ya que ya acumula dos mandatos con el equipo.

¿Xavi llegará en 2021?

El candidato presidencial Victor Font es uno de los favoritos para presidir al club y explicó a Olé que Setién no entra en sus planes si él es escogido el máximo representante del equipo. También se declaró fan incondicional de Xavi.

“Setién es el actual entrenador del Barcelona, así que sólo por esa razón merece todo el respeto y el apoyo. Para mí, es un entrenador que siempre me ha gustado pero también es verdad que no es el entrenador que me imagino para el futuro de la entidad.”

“Xavi encaja perfectamente con el perfil de jugador que tenemos aquí, formado en la academia de niños; conoce y defiende nuestro estilo. En el caso de tener el honor de conseguir ser presidente, él será el centro sobre el que basaremos todo el proyecto de los próximos años.”

Los recientes comentarios de Xavi y la decisión de firmar por un solo año más para el Al-Sadd significan que el jugador estará disponible para el 2021.

Setién continuará por el momento en el club pero tendrá que aguantar más presión si termina la temporada con las manos vacías. El Barcelona es segundo en La Liga Española y tiene un calendario complicado en la Champions League.