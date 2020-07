Max Holloway confiesa un cambio audaz ante su gran revancha. ¿Qué es?

La leyenda del UFC admitió entrenar únicamente a través de convocatorias por Zoom para su próxima revancha de campeonato en UFC 251 el 11 de julio en Abu Dhabi. El ex campeón de peso pluma y futuro miembro del Salón de la Fama de UFC Max Holloway le reveló la impresionante información a Ariel Helwani de ESPN en una entrevista que publicó en YouTube el viernes.

“Todo lo que estábamos haciendo [era] a través de Zoom”, dijo Holloway por ESPN. “Si te atrapan en el gimnasio, porque había un encierro y esas cosas, todos podríamos haber sido arrestados. Fue un poco más un sacrificio para mí por mi parte si hubiese ido. Sabes que [las autoridades] van a querer hacer un caso. Me ven allí, ‘Sí, vamos a agarrar a este tipo. Hagamos un punto y enfundemos temor en la gente”.

Esto significa que Holloway admitió haber hecho algunos cambios bastante drásticos en la forma en que se prepara para luchar ante la pelea más grande de su vida. Holloway dijo que ni siquiera vio a sus entrenadores en persona hasta que se dirigieron al aeropuerto y no tuvo compañero de entrenamiento durante todo el campamento.

